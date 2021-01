Incendie chez le plus grand fabricant de vaccins au monde, en Inde

Un incendie s'est déclaré au Serum institute de Pune, en Inde, qui produit notamment des vaccins d'AstraZeneca. La production de vaccins anti-coronavirus ne serait néanmoins pas affectée, le feu ayant pris sur une partie du site en construction.



Un incendie s'est déclaré ce 21 janvier au Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, selon des images de la télévision locale. Les médias ont précisé que la production de vaccins contre le Covid-19 n'était pas affectée.



Le PDG de l'entreprise a fait état de plusieurs morts dans l'incendie.



Les chaînes de télévision indiennes montraient un énorme nuage de fumée grise au-dessus du site de Serum Institute of India, à Pune (ouest) où sont produites actuellement des millions de doses du vaccin contre le coronavirus Covishield, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford.