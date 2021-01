Indonésie: Découverte de la plus ancienne peinture figurative au monde

L‘environnement luxuriant de l’Indonésie abrite quelques-unes des plus vieilles œuvres d’art rupestre connues. Maintenant, elle peut officiellement se vanter de posséder le plus ancien art rupestre connu. Datant d’il y a 45 500 ans, cette peinture figurative préhistorique représente un sanglier des Célèbes, et les chercheurs affirment qu’il devrait y en avoir d’autres comme celle-ci dans la région.

Célèbes est une île indonésienne située à l’est de Bornéo. Riche en végétation luxuriante et en environnement karstique, elle aurait été un excellent habitat pour les premiers humains. Il n’est donc pas surprenant que l’île ait une longue histoire d’occupation humaine, avec des artefacts en pierre datant d’il y a 194 000 ans, probablement d’une ancienne espèce humaine non encore identifiée.

La grotte de Leang Tedongne, où le dessin a été découvert, se trouve dans une vallée étroite, entourée de falaises calcaires abruptes, exactement le type de paysage karstique dans lequel on s’attend à trouver des grottes. Basran Burhan, étudiant en doctorat, est tombé sur la peinture lors d’enquêtes menées en 2017 auprès des autorités locales et des membres de la communauté locale des Bugis.

L’entrée de la grotte de Leang Tedongnge. (AA Oktaviana)

La grotte n’est accessible que pendant la saison sèche, car la vallée est inondée pendant la saison des pluies. En fait, elle est tellement inaccessible que les membres des Bugis ont déclaré aux chercheurs que la grotte n’avait jamais été visitée par des Occidentaux auparavant.

