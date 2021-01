L’épidémie repart en israël malgré une intense vaccination Pfizer

Voici un début de preuve de l’inefficacité de la vaccination Pfizer qui confirme d’ailleurs les déclarations de l’OMS de cette semaine. Malgré une vaccination intense depuis plus de quatre semaines, on observe que l’épidémie redémarre très fort.

En Israël, malgré quatre semaines de vaccination intense et plus de 70% des plus de 65 ans vaccinés, la situation épidémiologique ne semble pas s'améliorer, bien au contraire.

Depuis une semaine, le pays est à nouveau confiné, mais là encore, le covid-19 ne lâche pas.

Questions:

Le vaccin Pfizer est-il réellement efficace ? Engendre-t-elle des mutants ?

Faut-il une seconde dose ? Et si oui, combien temps faut-il attendre pour voir les premiers effets ? A priori trois semaines... Mais si cela n'est pas le cas, on a le droit de vraiment être inquiets de l'efficacité du vaccin Pfizer.

Car pour le moment, rien ne se passe, et pis, une nouvelle vague se profile en Israël.

Notons que la Grande-Bretagne et les USA, premiers pays avec Israël à avoir débuté une vaccination de masse, connaissent aujourd'hui des chiffres jamais vus, critiques, et qui posent bien plus de questions que celles que nous posons ci-dessus.

A. Doyle pour WikiStrike

