L’État de Washington adopte un projet de loi pour vacciner les enfants sans le consentement des parents ou à leur insu

Le « Minor Consent for Vaccinations Amendment Act » (Amendement sur le consentement des mineurs pour les vaccinations) permet à un enfant de 11 ans ou plus « de consentir à recevoir un vaccin lorsque la vaccination est recommandée par le Comité consultatif des États-Unis sur les pratiques d’immunisation. Elle établit également que si un mineur est capable de comprendre la nécessité, la nature et les risques importants inhérents aux soins médicaux, alors le consentement éclairé est établi ».

