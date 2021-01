La plupart des effets secondaires signalés en Serbie attribués au vaccin de Pfizer

«À ce jour, 62 effets indésirables ont été signalés dont 35 sont dus au vaccin de Pfizer, 26 au vaccin de Sinopharm et un seul au vaccin Spoutnik V», a indiqué M.Zelic à la télévision nationale.

Selon le responsable, il s’agit principalement de réactions locales comme des douleurs, gonflements et rougeurs, mais il y a aussi des symptômes systémiques.

«Des réactions systémiques ont également été signalées: le plus souvent, on parle de la fièvre qui dure trois jours au maximum, de la faiblesse, de la fatigue et des maux de tête. Mais cela ne devrait pas nous déranger», a déclaré le représentant du régulateur national.