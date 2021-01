La police britannique COVID menace d’infliger une amende de 220 euros aux personnes qui font des batailles de boules de neige

Au Royaume-Uni, la police qui applique les mesures de confinement menace les gens d’une amende de 200 £ (220 €) s’ils se livrent à des batailles de boules de neige ou font de la luge.



Oui, ce n’est pas une farce.

La neige est tombée dans de nombreuses régions du pays au cours du week-end, ce qui a permis de rappeler que le pays est sous une forme ou une autre de quarantaine depuis plus de dix mois.

Cependant, cela a incité les autorités à devenir encore plus draconiennes, en exhortant les gens à ne pas se livrer à des batailles de boules de neige ou à faire de la luge, sous peine d’être condamnés à une amende.

“Les forces armées de Londres, du Surrey et du Wiltshire ont envoyé des avertissements demandant aux Britanniques de ne pas rompre le confinement pendant qu’ils profitent de la neige, en disant que “les mesures de lutte contre le Covid s’appliquent toujours”, rapporte le Mirror.

“Nous recevons actuellement de nombreux appels et rapports concernant des boules de neige lancées et des personnes qui font de la luge à l’extérieur”, a tweeté la police du Surrey. “S’il vous plaît, restez en sécurité et rappelez-vous que la réglementation s’applique toujours”.



L’inspecteur de la police du Wiltshire, Louis McCoy, a été plus insistant, tweetant : “Je ne veux pas avoir affaire à des personnes qui font de la luge et des batailles de boules de neige. Le confinement est toujours d’actualité. Pensez-y, ne soyez pas tenté.”

La police de Swindon a publié un message sur Facebook annonçant qu’elle surveillait les batailles de boules de neige.

“Nous répondons actuellement aux rapports d’environ 150 enfants et 50 adultes se rassemblant dans la zone de Sevenfields à Swindon et des préoccupations ont été soulevées quant au fait qu’ils ne respectent pas les directives sur les coronavirus”, a déclaré la police.

“Veuillez ne pas vous rassembler en grands groupes – il vous est rappelé que des avis d’imposition de peines fixes peuvent être émis à ceux qui ne respectent pas les règlements”.

“Nous sommes en pleine pandémie et ne pas appliquer la distanciation sociale et ne pas porter de masque facial pourrait favoriser la propagation du virus.”

Pendant ce temps, la police de Kingston a exhorté les gens à ne pas sortir et à ne pas profiter de la neige du tout, en tweetant qu’ils ne devaient la regarder que “depuis le confort de leur propre maison” car “il y a une pandémie en cours”.

Quatre hommes voyageant en voiture à Guildford ont également été frappés d’une amende de 220 euros chacun après avoir dit à la police qu’ils “regardaient la neige”.

Les autorités considèrent que le fait de s’engager dans des batailles de boule de neige est une dangereuse violation des mesures de confinement.

La police de West Mercia a été ridiculisée lorsque les forces de l’ordre ont tweeté avec colère “2 rapports de boules de neige jetées” en violation des règles de confinement des coronavirus.

Une grande bataille de boules de neige dans un parc de Leeds a également attiré la condamnation des médias, bien que les étudiants impliqués aient affirmé qu’ils essayaient simplement de se défouler pour combattre les problèmes de santé mentale causés par le confinement.

Les polices d’Avon et de Somerset ont également condamné une personne à une amende pour avoir mangé un kebab dans leur voiture seule, tandis que la police du Derbyshire a interrogé deux femmes pour avoir bu un café lors d’une promenade à la campagne.

Le Royaume-Uni est toujours sous le coup d’un lockdown total, les pouvoirs ayant été récemment étendus jusqu’en juillet, ce qui signifie que le pays pourrait encore être soumis à de telles restrictions jusqu’à l’été.

Source: Aube Digitale