Les chiffres finiront par parler : À quoi jouent-ils ?

Les décisions gouvernementales sont prises sur la base d’estimation de mortalité par des experts comme Fergusson, qui ont une réputation de surestimer les chiffres entrainant des décisions aux conséquences dramatiques pour la France et les Français. Les estimations peuvent être erronées car elles sont basées sur des modèles et des prévisions, cependant elles devraient être calibrées afin d’en vérifier la validité externe. Il a été aussi vu que les tests PCR entrainent l’identification de personne ayant du virus au fond de leurs fosses nasales, mais ne générant pas forcément des malades. Ces tests, comme préconisés par les experts, devraient être utilisés en complément d’un diagnostic médical. De plus l’usage de ces tests en population générale n’est pas recommandé car il induit des erreurs substantielles de mesures. La marge d’erreur d’un test sans diagnostic clinique conduit à la classification de personnes non malades parmi des cas positifs. Ces tests ne permettent donc pas d’identifier des malades mais des personnes ayant l’ARN du virus.

Depuis plusieurs mois, les chiffres de Santé publique France et des ARS ont des différences notables et de plus en plus d’observateurs s’en étonnent puisque Nice Matin a même publié un article questionnant la différence entre les hospitalisations mesurés par Santé publique France 587 et celles des hôpitaux 273. Une différence tellement important que l’on peut en questionner les décisions des autorités gouvernementales sur les restrictions des libertés fondamentales et le couvre-feu.

Dans cet article, nous nous intéressons à ce que les autorités sont en train de faire

Il y a en effet peu de passages aux urgences pour Covid comparé au printemps et aux décès actuels. Ceci a été complété par un changement de dénomination pour les décès, hospitalisations et réanimations. Et bien sur une explosion des cas positifs qui malgré une baisse du taux de positivité amène la menace de voir un troisième confinement.

La plupart des Français ont été tous été surpris de ce « second confinement » fin octobre alors que rien ne semblait excessivement hors de contrôle. Depuis, l’impression persiste que cet épisode est en train de se pérenniser et on peut entendre des prévisions de sortie de crise d’ici « fin 2021 pour les plus optimistes, à 2024 pour les plus sinistres ».

Les chiffres présentés et utilisés pour supporter les décisions de politiques sanitaires ne paraissent pas fournir une base suffisamment solide pour faire accepter « des démesures inadmissibles en temps normal et nous enfermer dans une situation inextricable ».

Un retour en arrière sur certains éléments s’impose.

Peu de passages aux urgences pour Covid comparé au printemps et aux décès actuels

Les passages aux urgences pour Covid sont deux fois moins nombreux que ceux du printemps dernier, alors que dans le même temps on nous annonce autant de décès qu’à la « première vague » (voir graphique ci-dessous). Pour pousser l’analyse, nous avons sélectionné la région Île de France afin de comparer (courbe en rouge) avec le reste de la France, et là c’est le calme plat, juste une petite bosse d’octobre à novembre, mais insignifiante comparée au printemps.

Un observateur averti habitant juste à côté d’un grand hôpital parisien, nous dit :

« Le bal des sirènes d’ambulances ou de pompiers du mois d’avril et mars ou cela n’arrêtait pas de jour comme de nuit, ne s’est pas reproduit depuis la seconde vague dont nous parle les médecins des plateaux télé ».

Mais d’où sortent donc les décès annoncés alors qu’il y a deux fois moins de passages aux urgences pour Covid qu’au printemps et qu’en plus les hôpitaux ne sont pas aussi surchargés qu’à l’époque et surtout que les services Covid ont désormais une meilleure expérience de la maladie ce qui devrait limiter la casse ?

Commençons par regarder les décès covid à l’hôpital par rapport aux passages aux urgences pour covid en superposant ci-dessous à la même échelle les deux courbes pour la France entière, décès pour Covid (en rouge) et passages aux urgences pour Covid (en bleu) :

On constate qu’il y a presque autant de décès covid cet automne qu’au printemps. Cependant cela ne colle pas avec le nombre de passages aux urgences pour covid. Surtout depuis le 20 novembre où le nombre de décès covid est très proche (entre 50% et 60%) du nombre de passages aux urgences pour covid, contrairement au début de la « deuxième vague » où ce pourcentage (environ 25%) était déjà énorme par rapport à celui du printemps (environ 10%).

En suivant ces données cela signifierait donc qu’actuellement entre 50% et 60% des personnes qui passent aux urgences pour covid en décéderaient alors qu’en mars ce n’était que 10% d’entre elles.

Poursuivons par l’analyse du nombre de décès Covid à l’hôpital par rapport au nombre d’hospitalisations parmi les passages aux urgences pour Covid. L’incohérence est encore plus frappant si l’on compare depuis le 20 novembre les décès du covid actuels (350 personnes par jour en moyenne) par rapport au nombre d’hospitalisations liées aux passages aux urgences pour covid (400 par jour environ) soit près de 90%. Ce chiffre était de 25% au printemps, comme le montre le graphique des hospitalisations suite aux urgences covid avec la superposition de la courbe de décès à la même échelle.

En novembre, presque toutes les personnes hospitalisées suite à un passage aux urgences pour covid décèderaient contre seulement 25% au printemps. Alors que le Dr Karine Lacombe déclarait dans Ouest France « que l’on savait mieux prendre en charge les patients cet automne ».

D’où proviennent donc ces patients qui décèdent

Si mathématiquement ils ne peuvent pas provenir des hospitalisations liées à des passages aux urgences, on ne peut pas envisager que les soignants soient subitement devenus totalement incompétents. Il y a donc une autre explication.

On s’était déjà aperçu en Septembre que les ARS avaient changé des dénominations. Et si la réponse se trouvait dans le changement de dénomination pour les décès, hospitalisations et réanimations ?