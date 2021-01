Les décès dus aux maladies infectieuses avaient diminué de près de 90% AVANT l’introduction des vaccins

par le Dr. Lawrence Palevsky.

« La vaccination des enfants n’explique pas la baisse impressionnante de la mortalité observée dans la première moitié du siècle… près de 90% de la baisse de la mortalité due aux maladies infectieuses chez les enfants américains s’est produite avant 1940, lorsque peu d’antibiotiques ou de vaccins étaient disponibles ».

Aux États-Unis (et dans d’autres pays), les données historiques montrent que la mortalité due aux maladies a diminué de près de 90% avant l’introduction du programme de vaccination et des programmes de vaccination préventive – comme l’indique le rapport Trends in the Health of Americans.

En fait, certaines des maladies les plus répandues au début des années 1900 – notamment la tuberculose (TB), la scarlatine et la typhoïde – ont suivi les mêmes déclins SANS jamais avoir de programme de vaccination (aux États-Unis). Ces maladies ont été presque éradiquées aux États-Unis sans que la population ne soit vaccinée contre elles. (Voir le graphique)

Comment cela est-il possible ? L’industrie pharmaceutique/médicale a dépensé des MILLIONS pour nous convaincre que les vaccins nous ont tous sauvés d’une mort imminente, mais l’histoire prouve que c’est plus une tactique de marketing qu’un fait. Une tactique de marketing qui contribue à garantir que le marché des vaccins, qui représente près de 60 milliards de dollars, continue de croître.

Pourquoi les maladies ont-elles diminué ?

Le déplacement des populations du XIXe siècle de la campagne vers la ville, qui a accompagné l’industrialisation et l’immigration, a entraîné la surpopulation des villes nouvellement peuplées qui ne disposaient pas de systèmes d’assainissement ou d’eau potable adéquats. Ces conditions ont entraîné des épidémies répétées de choléra, de dysenterie, de tuberculose, de fièvre typhoïde, de grippe, de fièvre jaune et de malaria.

En 1900, cependant, l’incidence de nombre de ces maladies avait commencé à diminuer en raison des améliorations de la santé publique, dont la mise en œuvre s’est poursuivie au XXe siècle.

Assainissement et hygiène

Les efforts locaux, étatiques et fédéraux pour améliorer l’assainissement et l’hygiène ont renforcé le concept d’action collective de « santé publique » (par exemple, pour prévenir les infections en fournissant de l’eau potable propre). En 1900, 40 des 45 États avaient créé des départements de santé. Les premiers départements de santé de comté ont été créés en 1908.

Des années 1930 aux années 1950, les départements de santé des États et des collectivités locales ont fait des progrès considérables dans les activités de prévention des maladies, notamment l’évacuation des eaux usées, le traitement de l’eau, la sécurité alimentaire, l’élimination organisée des déchets solides et l’éducation du public aux pratiques d’hygiène (par exemple, la manipulation des aliments et le lavage des mains). La chloration et d’autres traitements de l’eau potable ont commencé au début des années 1900 et sont devenus des pratiques de santé publique répandues, ce qui a encore réduit l’incidence des maladies d’origine hydrique.

La tuberculose diminue sans vaccin

L’incidence de la tuberculose (TB) a également diminué grâce aux améliorations apportées aux logements, qui ont permis de réduire la surpopulation, et aux programmes de lutte contre la TB. En 1900, 194 résidents américains sur 100 000 sont morts de la tuberculose – la deuxième cause de décès – et la plupart étaient des résidents des zones urbaines.

En 1940 (avant l’introduction de l’antibiothérapie), la tuberculose restait une des principales causes de décès, mais le taux brut de mortalité était tombé à 46 pour 100 000 personnes. Il n’y a jamais eu de vaccin contre la tuberculose aux États-Unis. Pourtant, le taux de tuberculose dans d’autres pays a également diminué avant l’introduction du vaccin contre la tuberculose.

Que dit le CDC ? Il crédite l’eau propre, pas les vaccins…

Ce rapport du Centre de contrôle des maladies aux États-Unis montre clairement que la baisse des maladies est due à des systèmes d’eau propre et à l’assainissement – et non aux vaccins. Ce rapport a été rédigé avant que le CDC ne soit totalement imbriqué dans l’industrie pharmaceutique.

Déclin de la typhoïde et du choléra SANS vaccin

Citation du rapport du CDC (REMARQUE : il n’y a JAMAIS eu de programme de vaccination contre la typhoïde et le choléra aux États-Unis) :

« L’apparition de maladies telles que le choléra et la typhoïde a chuté de façon spectaculaire. En 1900, la fréquence de la fièvre typhoïde aux États-Unis était d’environ 100 cas pour 100 000 personnes. En 1920, elle était tombée à 33,8 cas pour 100 000 personnes. En 2006, elle est tombée à 0,1 cas pour 100 000 personnes (seulement 353 cas), dont environ 75 % chez les voyageurs internationaux.

La fièvre typhoïde a rapidement diminué dans les villes de Baltimore à Chicago grâce à la mise en place d’un système de désinfection et de traitement de l’eau. Cette diminution de la maladie est attribuée à la mise en place de la désinfection et du traitement de l’eau potable, à l’amélioration de la qualité des sources d’eau et à l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène.

C’est grâce à ces succès que nous pouvons célébrer plus d’un siècle de désinfection et de traitement de l’eau potable publique – l’une des plus grandes réalisations du XXe siècle en matière de santé publique ».

Des études et des rapports montrant la diminution des décès dus aux maladies avant les vaccinations

Le déclin de la variole chez l’adulte dans le Londres du XVIIIe siècle

Cette étude montre que la mortalité due à la variole a diminué avant l’introduction du vaccin.

Le programme américain de vaccination universelle contre la varicelle : Censure des CDC sur les conséquences néfastes pour la santé publique

Les CDC ont principalement publié des études sélectives et manipulé les résultats pour soutenir la vaccination universelle contre la varicelle et ont bloqué agressivement la tentative de l’analyste de recherche de publier des tendances ou des résultats délétères (par exemple, la baisse de l’efficacité du vaccin, l’augmentation des taux d’incidence du Zona, etc.) ). Sa lettre de résignation déclarait : « Lorsque des données de recherche concernant un vaccin utilisé dans des populations humaines sont supprimées et/ou déformées, cela est très inquiétant et va à l’encontre de toutes les normes scientifiques et compromet l’éthique professionnelle ».

Résumé annuel des statistiques de l’état civil : Tendances en matière de santé des Américains au cours du XXe siècle

« La vaccination n’explique pas la baisse impressionnante de la mortalité observée dans la première moitié du siècle… Une fois de plus, près de 90% de la baisse de la mortalité due aux maladies infectieuses chez les enfants américains s’est produite avant 1940, lorsque peu d’antibiotiques ou de vaccins étaient disponibles ».

Mais qu’en est-il de la polio ?

C’est la question que l’on entend toujours. Tout d’abord, il est important de noter que la polio est un virus très courant, un peu comme le virus du rhume ou de la grippe. La plupart des Américains ont eu/ont le virus de la polio dans leur corps à un moment donné, bien que nous ne soyons jamais testés pour cette maladie, sauf en cas de paralysie. Nous avons tous des dizaines de virus différents dans notre système en même temps.

La paralysie qui a été imputée au virus de la polio dans les années 1940 et 1950 était en fait due à la pulvérisation généralisée de DDT, un pesticide hautement toxique (aujourd’hui interdit) et de l’utilisation massive de de pesticides.

Mais le gouvernement et les services de santé américains, ainsi que les entreprises chimiques, encourageaient la pulvérisation de DDT sur le public américain. Des campagnes de pulvérisation massive de DDT ont eu lieu sur les plages, au-dessus des piscines et des parcs, en particulier pendant les mois d’été (aussi appelés saison agricole). Par coïncidence, la plupart des cas de paralysie due à la « polio » se sont produits pendant les mois d’été et chez les enfants. Les parents étaient même encouragés à pulvériser directement sur leurs enfants ce produit chimique hautement toxique et à le mettre dans les bains et autres endroits où les enfants étaient en contact direct avec le DDT.

À mesure que le climat se réchauffait chaque année, la panique concernant la polio s’est intensifiée. La fin de l’été a été surnommée « la saison de la polio ». « Les piscines publiques furent fermées ». – NPR, Chasing Down Polio, rapport d’octobre 2012

Au milieu des années 1940, les scientifiques ont commencé à alerter le gouvernement et le Congrès sur le fait que la pulvérisation de DDT entraînait une augmentation considérable des paralysies et des dommages au système nerveux. Mais le gouvernement américain, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait pas admettre son erreur – une erreur qui lui aurait coûté des MILLIONS de dommages et intérêts par le biais de procès intentés par les personnes concernées.

Quelqu’un a alors eu la brillante idée de commencer tranquillement à exporter du DDT au lieu de pulvériser les Américains, d’interdire lentement le DDT pour ne pas susciter d’inquiétude et de promouvoir une « solution » sous la forme du vaccin contre la polio.

C’est l’un des mythes médicaux les plus choquants et les plus répandus, qui est encore régulièrement répété à la télévision, dans les livres d’histoire et par un public inconscient qui ne se donne pas la peine de regarder au-delà de ce mythe.

source : https://learntherisk.org/vaccines/diseases/

traduit par https://cv19.fr

via https://cv19.fr/