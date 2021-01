Les injections d’ARNm de Moderna sont un « système d’exploitation » conçu pour programmer les humains et pirater leurs fonctions biologiques

Les injections expérimentales mises en place par Moderna et Pfizer n’ont rien de semblable aux vaccins traditionnels. Ces plates-formes d’ARNm sont un « système d’exploitation » conçu pour programmer les êtres humains et transformer leurs cellules en systèmes efficaces d’administration de médicaments. Moderna rend maintenant publiques les intentions réelles qui se cachent derrière la plateforme d’ARNm.

La plate-forme technologique de l’ARNm est similaire à un système d’exploitation informatique, admet la société. Les scientifiques préparent une séquence unique d’ARNm qui code pour une protéine spécifique. Une fois injecté à l’homme, ce programme est réalisé dans le corps de l’individu, au niveau cellulaire. C’est sur la plateforme ARNm que Big Pharma fusionne avec Big Tech, asservissant les êtres humains à un système de contrôle conçu pour tirer profit de leurs fonctions cellulaires et biologiques dans un avenir imprévisible.

Moderna admet que des systèmes immunitaires sains sont une menace pour leur plate-forme d’ARNm

Comme les plates-formes d’ARNm sont utilisées sur des populations humaines, Moderna admet que des réponses immunitaires humaines saines peuvent en fait détruire les séquences d’ARNm avant qu’elles n’entrent dans les cellules de la personne. Le système immunitaire peut attaquer le programme et ses fragments d’ARN, entraînant des résultats négatifs qui pourraient inclure des déficiences moléculaires, des défauts hormonaux, etc. Si le repliement des protéines est perturbé, il se peut que les protéines n’atteignent jamais la fonctionnalité souhaitée, ce qui entraîne le développement partiel d’antigènes qui ne confèrent jamais une immunité ciblée aux protéines de pointe des coronavirus. L’organisme peut alors se retourner contre ses propres cellules, ce qui provoque des réactions hyper-inflammatoires et des problèmes auto-immuns qui sont le précurseur de la défaillance d’un organe et de divers processus pathologiques.

Pendant la pandémie, les responsables de la santé publique ont été très attentifs aux mesures que les gens devraient prendre pour développer une réponse immunitaire saine à l’infection. Nous savons maintenant pourquoi ces responsables de la santé publique disaient aux gens qu’ils devaient attendre un vaccin pour revenir à la normale. Les personnes à l’origine de l’expérimentation de l’ARNm sur les humains sont en train de construire une justification psychologique et un précédent scientifique pour déclarer les systèmes immunitaires humains incapables. De cette façon, les gens soumettront leur corps aux derniers programmes d’ARNm alors qu’ils deviennent dépendants des logiciels biologiques qui ont été créés pour eux.

C’est une porte ouverte vers le trans-humanisme, et des millions de personnes y adhèrent. En jetant la honte sur le système immunitaire humain, les compagnies pharmaceutiques ont également trouvé l’alibi parfait pour les cas où leurs expériences causent des dommages chez l’homme. Ce n’est pas la technologie injectée qui provoque des réactions allergiques, des crises d’épilepsie, l’infertilité et la mort, affirment les compagnies pharmaceutiques… C’est le système immunitaire de l’individu qui cause toute la douleur et la misère, demandent-elles. Les compagnies pharmaceutiques vont exiger que des programmes et des interventions de l’ARNm plus soigneusement conçus soient nécessaires pour « perfectionner » les êtres humains.

Les nouveaux vaccins à ARNm sont des programmes de dépendance, conçus pour manipuler et asservir les fonctions biologiques humaines

Moderna se vante que « plusieurs centaines de scientifiques et d’ingénieurs se consacrent uniquement à faire progresser la technologie de la plate-forme Moderna ». Ces scientifiques tentent de « pirater » les humains avec des bio-informations et de rendre les populations dépendantes de cette technologie. Moderna a même baptisé sa plateforme d’ARNm « Software of Life » (Logiciel de vie). Ces scientifiques cherchent des moyens d’aider l’ARNm étranger à éviter la détection immunitaire. Ils expérimentent également des moyens de tromper les ribosomes de la cellule pour qu’ils traitent l’ARNm comme s’il était naturel. Ils cherchent également à trouver des moyens d’apprendre aux cellules humaines à produire des protéines artificielles à long terme.

Moderna a été fondé sur le succès de l’utilisation de l’ARN modifié pour reprogrammer la fonction d’une cellule souche humaine, donc la modifier génétiquement. Alors que ces « systèmes d’exploitation » de l’ARN sont installés dans le corps humain, il devient encore plus évident que les compagnies pharmaceutiques cherchent à modifier génétiquement et à s’approprier les protéines humaines tout en contrôlant les processus biologiques pour les générations à venir. Sur le plan psychologique et physiologique, les êtres humains sont marqués comme du bétail lorsqu’ils se soumettent à ces logiciels d’ARNm. Ce système n’est pas une médecine, ni une vaccination. Ce système est une manipulation cellulaire complète, utilisant des molécules biologiques étrangères pour coder, décoder, réguler, changer l’expression et modifier les instructions physiologiques chez les êtres humains. Regardez le Dr Carrie Madej expliquer comment cette nouvelle plateforme de vaccins peut changer notre façon de vivre, qui nous sommes, ce que nous sommes.

sources : TapNewsWire.com – ModernaTX.com – NaturalNews.com – Brighteon.com

via https://cv19.fr/