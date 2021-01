Les malades du covid ont un sperme médiocre

Une récente étude semble indiquer que la qualité du sperme diminue chez les personnes atteintes du Covid-19. Il est encore trop tôt pour savoir si cet impact se maintiendra à long terme. Et certains experts se montrent déjà très sceptiques.

Cette nouvelle étude ajoute un nouveau symptôme à la liste des problèmes liés au Covid-19. Le sperme des hommes atteints du Covid-19 était de moins bonne qualité que ceux qui étaient en bonne santé. Les spermatozoïdes étaient plus enflammés, plus stressés, mais également moins nombreux, moins mobiles et déformés. Ces changements ont tendance à diminuer la fertilité de l’homme. L’étude allemande montre également que plus l’homme fait une forme grave de la maladie et plus son sperme en est impacté.

‘Bien que ces effets aient eu tendance à s’améliorer avec le temps, ils sont restés significativement et anormalement plus élevés chez les patients atteints de COVID-19, et l’ampleur de ces changements était également liée à la gravité de la maladie’, explique le chercheur principal Behzad Hajizadeh Maleki, de l’Université Justus Liebig (Giessen).

L’étude a toutefois été réalisée sur un petit panel d’hommes : 105 participants de moins de 40 ans, dont 84 étaient malades. Elle a toutefois duré pendant 60 jours et le sperme était analysé tous les 10 jours.



Critiques



Dès la parution de cette étude dans la revue Reproduction, plusieurs experts se sont montrés sceptiques quant aux résultats. Pour le Dr Channa Jayasena, consultante en endocrinologie de la reproduction à l’Imperial College de Londres, l’étude ne prouve pas que ce soit spécifiquement le Sars-Cov-2 qui provoque cette baisse de fertilité. Cela peut simplement être dû au fait d’être malade. Elle donne un exemple à la CNN : ‘Être malade d’un virus tel que la grippe peut faire baisser temporairement votre nombre de spermatozoïdes (parfois à zéro) pendant quelques semaines ou quelques mois.’ La fièvre a notamment un impact sur la qualité du sperme.



Alison Campbell, directrice de l’Embryologie au CARE Fertility Group au Royaume-Uni se veut également rassurante. L’étude ne prouve en effet pas que la fertilité soit atteinte à long terme. En outre, elle précise que les participants malades ont reçu de la cortisone et des thérapies antivirales pour être soignés. Ces médicaments pourraient être la cause de ces perturbations dans le sperme.

Channa Jayasena ajoute également qu’il n’y a encore aucune preuve de la présence du virus dans les organes reproducteurs mâles ni que le virus peut se transmettre par le sperme. Toutefois, comme le précise le rédacteur en chef de la revue Human Fertility, les récepteurs ACE2 qu’utilise le coronavirus pour s’infiltrer dans nos cellules sont présents dans les testicules. Il ne serait donc pas surprenant qu’ils aient un impact sur leur fonctionnement.

De nouvelles études plus longues et plus poussées devront être menées par la suite pour vérifier le véritable impact du Covid-19 sur la fertilité masculine.



Fertilité féminine



Pour les femmes, il n’y a actuellement pas eu d’étude sur l’impact du virus sur leurs gamètes. Toutefois, de nombreuses rumeurs affirment que les vaccins contre le coronavirus – notamment ceux à ARN messager – peuvent rendre la femme stérile. Actuellement, il n’y a aucune preuve que cela est vrai.

Toutefois, les rumeurs partent d’un fait prouvé : la protéine syncitine-1 indispensable à la formation du placenta a quelques ressemblances avec le virus Sars-Cov-2. Il y aurait donc une crainte que le système immunitaire les confonde et s’attaque aux bonnes protéines pour notre corps.

Les experts n’y croient cependant pas, car lors des essais cliniques, les cellules immunitaires ne se sont pas attaquées au collagène et à l’hémoglobine, qui sont également semblables au virus.

Source: CNN