Les renforts militaires continuent à affluer à Washington D.C.

Jamais Washington D.C. n’aura vu un tel déploiement de troupes et de véhicules blindés d’unités de la Garde nationale mais également et très loin des caméras, des unités spéciales dont certaines ont été dépêchées de Fort Bragg. Des chars de bataille commencent à être déployées non loin des principales villes de Pennsylvanie et de Virginie. Le siège de la CIA à Langley s’est transformé en camp de guerre retranché.



Beaucoup d’observateurs n’arrivent plus à situer ni définir le rôle exact de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des Représentants (Parti démocrate) qui se permet désormais d’haranguer les troupes amassées au sein du Capitole dans une atmosphère de guerre civile par un discours en double-langage et en NovLangue digne du Ministère de la Vérité du roman 1984.

source : https://strategika51.org