Maison de soins au Royaume-Uni : 24 résidents (un tiers) sont morts en 3 semaines après avoir été vaccinés contre le Covid

par Ryan Evans

Au moins vingt-deux personnes sont mortes dans une maison de soins du Hampshire lors de l’une des pires épidémies connues de la « pandémie » de coronavirus à ce jour.

Les décès sont survenus à la maison de soins Pemberley House à Basingstoke, gérée par la société privée Avery Healthcare.

L’épidémie a été déclarée pour la première fois le mardi 5 janvier, 60 % des résidents ayant été testés positifs pour la maladie, selon les sources.

En trois semaines, 22 personnes sont mortes, soit plus d’un tiers des résidents de la pension.

Il semble que l’épidémie ait débuté lorsque les résidents ont commencé à recevoir leurs premiers vaccins contre les coronavirus. L’Agence de régulation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré que rien ne laissait penser que le vaccin soit responsable de ces décès.

Les conseils du gouvernement indiquent qu’on “ne peut pas attraper le Covid-19 avec le vaccin, mais il est possible d’avoir attrapé le Covid-19 et de ne pas réaliser que vous avez les symptômes avant votre rendez-vous de vaccination”, ajoutant qu’il peut falloir “une semaine ou deux” après la première dose pour développer une protection.

Un porte-parole d’Avery Healthcare a déclaré que la perte de leurs résidents les avait “profondément attristés”.

Dans une déclaration à ce journal, un porte-parole a déclaré “Nous sommes profondément attristés par la perte d’un certain nombre de nos résidents dans notre maison de soins à Basingstoke, et nos pensées vont à tous les membres de leur famille et à leurs amis qui ont perdu des êtres chers pendant cette période très difficile.”

Ils ont poursuivi : “Le personnel a travaillé et continue de travailler sans relâche tout au long de la « pandémie » pour protéger les résidents et les uns les autres. Notre priorité reste le soutien au bien-être des résidents, des familles et du personnel alors que nous travaillons ensemble pour traverser cette épreuve”.

Public Health England a déclaré que le directeur du foyer avait été “régulièrement en contact” et qu’aucun soutien supplémentaire n’était nécessaire pour le moment.

Le conseil du comté du Hampshire a été contacté pour commentaires.

La maison de soins se trouve à côté du garage BP à Viables et peut accueillir jusqu’à 72 résidents. Elle facture environ 1 350 £ par semaine pour les soins en établissement. Lors de sa dernière inspection par la Care Quality Commission, elle a été jugée “bonne”.

Il s’agit de l’une des pires épidémies connues dans une maison de soins en Angleterre.

Un conseiller de quartier a qualifié les décès de “tragédie absolue” et a déclaré qu’une enquête était nécessaire.

Un porte-parole de la MHRA s’est dit attristé par ces décès mais a déclaré qu’ils n’étaient pas liés au vaccin que les patients auraient pu recevoir, selon lui : “Nous sommes attristés par les décès survenus depuis que nous avons reçu le vaccin contre le COVID-19. Cependant, notre conseil de surveillance ne suggère pas que les vaccins contre le COVID-19 aient contribué à ces décès.”

“Il n’est pas surprenant que certaines de ces personnes tombent naturellement malades en raison de leur âge ou de conditions sous-jacentes peu après avoir été vaccinées, sans que le vaccin ne joue un quelconque rôle à cet égard.

“Nous disposons de systèmes de surveillance solides pour examiner rapidement tous les rapports d’effets secondaires suspects afin de déterminer s’il s’agit de nouveaux risques possibles ou d’une coïncidence.”

Le commissaire Gavin James, qui représente Basingstoke South East pour le comté du Hampshire, a déclaré qu’il poserait des questions après avoir appris la nouvelle.

Viables a été un point chaud pour le coronavirus ces derniers mois, avec un des taux les plus élevés d’Angleterre.

Une épidémie s’est déclarée début décembre, avec 33 cas enregistrés en une seule semaine.

Depuis la veille de Noël, les chiffres ont encore augmenté, avec 211 nouveaux cas enregistrés dans la région de Viables.

Les données ne permettent pas de distinguer l’origine des cas, la zone de super production de la couche intermédiaire comprenant également les zones résidentielles de Cranbourne et du sud de Brighton Hill.

Le Hampshire, à l’exclusion de Southampton et de Portsmouth, se classe au deuxième rang en Angleterre pour le nombre de décès dans les maisons de soins liés au Covid.

Au 22 janvier, 684 personnes sont mortes dans des maisons de soins de la région.

Il est le deuxième de la liste, après le Kent. Elle ne tient pas compte de la taille de la population ni de la proportion de résidents âgés.

Le commissaire James a déclaré que les maisons de soins étaient “vulnérables” au risque de coronavirus. Il a déclaré : “Une fois qu’il est dans une maison de soins, il est très difficile de le contrôler, parce que les gens vont partager les installations.”

“Tout ce que vous pouvez faire, c’est essayer de l’empêcher d’y entrer. L’important maintenant est de s’assurer que rien n’arrête le déploiement du vaccin.”

“Bien que je pense qu’il y a eu de graves erreurs, je pense que le programme de vaccination semble très bien fonctionner. C’est enfin une bonne nouvelle”.

La nouvelle arrive juste un jour après que le Royaume-Uni a enregistré son 100 000e décès dû au coronavirus.

Les scientifiques ont affirmé qu’un “héritage de mauvaises décisions” a amené le Royaume-Uni à avoir l’un des pires taux de mortalité au monde.

Les travaillistes ont également critiqué à trois reprises les “erreurs monumentales” commises par le Premier ministre en retardant l’application des avis scientifiques lors du confinement.

Boris Johnson a déclaré qu’il assumait “l’entière responsabilité” des mesures prises. Mais il a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer les leçons de la réponse à la « pandémie ».

La professeure Linda Bauld, experte en santé publique de l’université d’Édimbourg, a déclaré que la position actuelle du Royaume-Uni était “un héritage de mauvaises décisions prises lorsque nous avons assoupli les restrictions”.

Elle a déclaré à la BBC que le manque d’attention portée aux tests et à la traçabilité et “l’incapacité absolue à reconnaître” la nécessité de traiter les voyages internationaux avaient également mené à une vague hivernale plus meurtrière.

Traduction du Daily Echo par Aube Digitale

source:https://www.aubedigitale.com/