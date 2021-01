Mort d’un médecin à Miami, trois semaines après avoir été vacciné

Des médecins légistes de Miami enquêtent sur le décès d’un médecin qui a été vacciné contre le coronavirus.

Le médecin légiste du Comté de Miami-Dade enquête sur le décès d’un médecin qui est survenu des semaines après s’être vu injecter un vaccin COVID-19, d’après Darren Caprara, directeur des opérations du bureau des médecins légistes.

Caprara a dit que son bureau travaillait avec le Département de la Santé de Floride et avec les Centres de Contrôle des Maladies et de la Prévention américains (les célèbres CDC- NdT) afin d’enquêter sur le décès du Dr Grégory Michael. Caprara a ajouté que son décès n’a pas été lié de façon absolue au vaccin, mais c’est une des possibilités qui sont explorées.

D’après le site Web du Dr Michael, il était gynécologue obstétricien « d’exercice libéral au Centre Médical Mont Sinaï à Miami Beach durant 15 ans ». D’après les archives publiques il avait 56 ans.

Caprara a dit que le Dr Michael a reçu le vaccin autour du 19 décembre et est décédé « dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier ». Une autopsie a été conduite mardi a dit Caprara, sur la cause du décès en attendant l’achèvement des études par le médecin légiste et les agences partenaires.

Il n’a pas révélé quel vaccin le Dr Michael a reçu ; néanmoins, la semaine où le Dr Michael a été vacciné, le vaccin de Pfizer était le seul accessible en dehors des essais cliniques.

« Pfizer et BioNTech sont au courant du décès du professionnel de la santé 16 jours après avoir eu une première dose du vaccin », a déclaré Pfizer dans un communiqué. La société a ajouté « C’est un cas de thrombopénie immunitaire aigüe très inhabituel, une maladie qui diminue la capacité du corps de coaguler le sang et d’arrêter les hémorragies internes ».

La société a déclaré « Nous enquêtons de manière active sur ce cas, mais à l’heure actuelle nous ne croyons pas qu’il y ait un lien direct avec le vaccin ».

« Il n’y a eu aucun signal de sécurité lié qui aient été identifié dans nos essais cliniques, ni jusqu’à présent dans la pharmacovigilance après commercialisation ou auprès de la plate-forme vaccinale. À ce jour des millions de personnes ont été vaccinées et nous surveillons attentivement tous les événements indésirables chez les personnes recevant notre vaccin. Il est important de relever que des effets indésirables graves, incluant des décès qui ne sont pas liés au vaccin, sont malheureusement susceptibles de se produire, comme cela pourrait se produire avec des taux similaires dans l’ensemble de la population.

Les responsables du CDC ont dit mercredi aux journalistes que le CDC n’avait pas vu de réactions graves inquiétantes au vaccin coronavirus en dehors de 29 cas de réactions allergiques graves – ou tout juste 11,1 cas de choc anaphylactique par million de doses administrées.

« Les bénéfices connus et potentiels des vaccins COVID-19 en cours l’emportent sur les risques connus et potentiels de contracter la COVID, » a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national pour l’Immunisation et des Maladies respiratoires du CDC. « Néanmoins, cela ne signifie pas que nous ne pourrions pas voir dans le futur de potentiels événements graves de santé ».

D’après le CDC, aux États-Unis plus de 5,3 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin COVID-19.

« Nos premières pensées vont à la famille endeuillée » a jouté Pfizer.

CNN a demandé au CDC et à l’Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments (la célèbre FDA – NdT) de faire des commentaires.

Le Centre médical Mont Sinaï a déclaré dans un communiqué que, du fait des lois de confidentialité médicale, il « ne pouvait ni confirmer ni infirmer d’information sur un patient. Dans la mesure que nous sommes au courant d’un incident impliquant un patient, les agences appropriées sont immédiatement contactées et jouissent de notre pleine coopération ».

Témoignage de la femme du médecin décédé :

« L’amour de ma vie, mon mari Grégory Michael, médecin Obstétricien, au Centre médical Mont Sinaï de Miami Beach (le MSMC) est décédé avant-hier à cause d’une forte réaction au vaccin COVID.

C’était une personne de 56 ans en très bonne santé, appréciée de tous dans la communauté, qui a donné naissance à des centaines de bébés en bonne santé et qui a travaillé sans relâche durant la pandémie.

Il a été vacciné le 18 décembre avec le vaccin Pfizer au MSMC, 3 jours plus tard il a vu un gros ensemble d’éclatements de veines sur ses pieds et ses mains, ce qui l’a poussé à aller aux urgences du MSMC. L’examen complet du sang (la formule complète du sang – NdT) qui a été fait à son arrivée a montré un nombre de plaquettes égal à zéro (un taux normal de plaquettes se situe entre 150 000 à 450 000 plaquettes par microlitre de sang). Il a été admis à l’Unité de Soins intensifs avec un diagnostic de thrombopénie immunitaire aigüe causée par une réaction au vaccin COVID. Une équipe d’experts a en vain essayé pendant deux semaines de faire monter son taux de plaquettes. Ils ont eu beau faire, le taux de plaquettes n’a pas voulu augmenter. Il était conscient et plein d’énergie durant tout le processus, mais deux jours avant une option chirurgicale de la dernière chance il a subi une apoplexie hémorragique causée par l’absence de plaquettes, qui en quelques minutes lui a ôté la vie.

Il était un partisan pro-vaccin et c’est la raison pour laquelle il s’est lui-même fait vacciner.

Je pense que les gens doivent être au courant des effets secondaires qui peuvent se produire, que ce n’est pas bon pour tout le monde et dans ce cas a ôté une belle vie, a détruit une famille parfaite et a touché de si nombreuses personnes dans la communauté.

Faites que son décès ne soit pas vain, s’il vous plaît sauvez plus de vies en faisant en sorte que cette information circule ».

source : https://localnews8.com/health

traduit par Jean Bitterlin

via http://www.cielvoile.fr