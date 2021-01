Nouvel an: Record battu

Jamais le nombre de voitures incendiées n'avait été aussi important un soir du 31 décembre. 1457 véhicules ont brûlé dans toute la France.

Les autorités ne donnent plus de chiffres depuis quelques années pour éviter la surenchère entre les quartiers. Malgré ce silence, la nuit du 31 décembre 2019 n'a pas dérogé à la triste "tradition" des voitures brûlées. Un nombre record de véhicules ont même été incendiés.

1457 véhicules ont été incendiés volontairement dans toute la France, selon les chiffres dévoilés par Europe 1 ce mercredi matin. C'est 13 % de plus qu'en 2018 qui était déjà une année "record" avec 1290 voitures brûlées directement ou en raison de la propagation des flammes. Rien qu'à Strasbourg, 220 véhicules ont brûlé d'après la mairie ! Dans le Bas-Rhin, la nuit avait d'ailleurs été particulièrement agitée avec la mort d'un homme de 30 ans tué à Haguenau par l'explosion d'un engin de type "mortier". Une cinquantaine de personnes avaient été blessées par des pétards aux mains ou aux yeux. La plus jeune victime était âgée de 4 ans.



À Toulouse, la nuit du 31 décembre 2019 a néanmoins été plus calme qu'en 2018 avec une trentaine de feux de poubelles et de voitures recensés le 1er janvier. Les chiffres des agglomérations régionales, tenus secrets par les préfectures et le ministère de l'Intérieur, ne sont pas disponibles.