Oui, les extraterrestres existent, selon un astrophysicien d'Harvard (vidéo)

Des civilisations extraterrestres existent bel et bien, c’est le président du département astronomie d'Harvard qui le réaffirme. C'est l'observation d'un objet interstellaire en 2017 qui, selon lui, peut le prouver.

Avi Loeb affirme en effet qu’en octobre 2017, un observatoire situé à Hawaï a rapporté l’observation d’un objet mystérieux traversant notre système solaire. Celui-ci se déplaçait à une vitesse environ quatre fois supérieure à celle de la plupart des astéroïdes.

Cet objet baptisé 1I/2017 U1, mais rapidement surnommé Oumuamua (que l’on peut traduire par « l’invité », « le messager ») a totalement ébloui les observateurs du ciel. Outre sa vitesse particulièrement élevée, c’est sa trajectoire hyperbolique qui laisse penser qu’il vient « d’ailleurs ». Oumuamua est le premier objet interstellaire observé aussi près de la Terre.

Les extraterrestres existent, reste à savoir quand nous en aurons la preuve

Les croyances en l’existence d’une civilisation extraterrestre sont de plus en plus nombreuses, y compris parmi les astrophysiciens les plus respectés de la planète. Mais, la communauté scientifique dans son ensemble étant encore sceptique, rares sont ceux qui consacrent leur carrière à réunir les preuves de cette existence passée ou présente de civilisations dites « sensibles ».

Oumuamua se dinstingue par sa forme, sa luminosité et surtout sa trajectoire

L’hypothèse d’Avi Loeb, qui n’est autre que le président du département d’astronomie de l’université d’Harvard, s’appuie sur certaines singularités relevées par les chercheurs qui ont pu observer l'objet pendant 11 jours grâce à plusieurs télescopes. A commencer par sa forme, beaucoup plus longue que large : Oumuamua aurait la forme d’un cigare ou d’un disque selon les hypothèses émises et statistiquement les plus crédibles.



Ensuite sa luminosité : selon Loeb, Oumuamua était au moins dix fois plus brillant que n’importe quel astéroïde ou comète de taille similaire. Mais au-delà de ces deux éléments, c’est sa trajectoire qui a époustouflé le scientifique : en effet, Oumuamua ne s’est pas comporté comme prévu et semblait comme poussé par une force mystérieuse.

Toutes les données réunies et après 3 années d’études, les conclusions de Loeb sont sans appel : Oumuamua ne ressemble tellement à rien d’autre de ce que nous connaissons dans l’Univers qu’il doit avoir été conçu, construit et lancé par une intelligence extraterrestre...

Regardez la modélisation en vidéo du déplacement d'Oumuamua tel qu'il a été observé en 2017.