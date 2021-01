Pénurie de vaccins: les doses Pfizer trop dangereuses ont-elles été discrètement retirées ?

Une vaccination massive des personnes âgées et à risque devait être lancée lundi, aujourd'hui, des centaines d'élus locaux dont Martine Aubry, éléphant socialiste, se plaignent légitimement d'absence de livraisons et d'un bazar sans nom dans la logistique. Alors que plus de 2,500 millions de français attendent un rendez-vous, il semblerait qu'une décision discrète a ordonné le retrait des doses Pfizer.

Chronologie;

- La France élargie la vaccination

- La Norvège lance une alerte sur le danger des vaccins Pfizer, ceux-là étant dangereux pour les aînés et les personnes les plus fragiles. Le pays donne des chiffres, 13 morts confirmés post-vaccinaux et 10 autres norvégiens fortement soupçonnés de lien et en cours d'autopsie.

-Travaux (imaginaires ?) de Pfizer dans sa seule usine européenne en Belgique qui oblige le labo a annoncé d'abord un retard de trois à quatre semaines, puis finalement d'une semaine maximum.

-Pénurie de vaccins dans la France entière.

L'Etat français a-t-il donc demandé en secret le retrait de la première commande dans l'attente des résultats norvégiens sur l'ampleur de la dangerosité des aiguilles de Pfizer ? Ce scénario semble crédible. Si c'est le cas, pourquoi ne pas le dire, tout simplement ? Probablement pour ne pas faire peur aux "déjà" vaccinés ?

Si les médias parlent d'un manque de coordination dans la chaîne de distribution, un bordel typiquement français, la vérité sur la pénurie non assumée est peut-être à chercher ailleurs.

Alexander Doyle pour WikiStrike