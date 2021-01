Première grande étude allemande importante sur les dégâts occasionnés par le port du masque chez les enfants

Une grosse étude a été réalisée en Allemagne, dirigée par 363 médecins sur plus de 25 000 enfants concernant les effets du port des masques à l’école pendant cette crise sanitaire. Le port quotidien moyen du masque est de 270 minutes, c’est-à-dire 4h30. Les résultats sont catastrophiques comme vous pouvez le constater ci-dessous ou en cliquant sur le lien de la source pour avoir accès directement à l’article scientifique.

Ce résultat est d’autant plus catastrophique et incompréhensible car nous savons aujourd’hui que les enfants ne savent pas porter le masque, qu’ils ne tombent même pas malade et ne sont pas du tout contagieux. Du coup, on aimerait bien savoir pourquoi avoir imposé le port du masque chez les écoliers !

Résultats : Au 26 octobre 2020, le registre était utilisé par 20 353 personnes. Dans cette publication, nous rapportons les résultats des parents, qui ont saisi des données sur un total de 25 930 enfants. La durée moyenne de port du masque était de 270 minutes par jour. Les déficiences causées par le port du masque ont été signalées par 68% des parents. Celles-ci comprenaient l’irritabilité (60%), les maux de tête (53%), la difficulté à se concentrer (50%), moins de bonheur (49%), la réticence à aller à l’école/à la maternelle (44%), le malaise (42%) les troubles d’apprentissage (38%) et somnolence ou fatigue (37%).

