Reconfinement acte 3 en attendant la vaccination de toute la population ?

Les déclarations du Ministre de la Santé laissent planer le doute sur un éventuel reconfinement, tout en changeant de dimension en ce qui concerne la stratégie vaccinale. Difficile de se repérer facilement.

C’est une véritable course contre la montre, dans laquelle s’est lancé le gouvernement français. Empêcher le variant anglais de se propager et de prendre de l’ampleur, tout en accélérant la vaccination de la population française. L’objectif consiste bien à sortir de cette crise sanitaire le plus rapidement possible, mais le gouvernement ne cache plus, depuis quelques jours, les difficultés qui se dressent devant nous. Olivier Véran, Ministre de la Santé, s’est fait le porte-parole du gouvernement jeudi 21 janvier au journal télévisé du 20 heures.

Le reconfinement n’est plus un sujet tabou

Détaillant qu’actuellement le variant anglais représente 200 à 300 contaminations par jour, la situation sanitaire reste (encore) sous contrôle mais qu’elle pourrait vite se dégrader. Des mesures ont été prises. Les remontées de ski resteront fermées et elles devraient connaitre une saison blanche à en croire le gouvernement, les cafés et les bars, mais aussi les acteurs culturels. Les voyageurs européens seront eux-aussi soumis à un test PCR obligatoire avant leur entrée sur le sol français. Toutes les mesures sont prises pour éviter cette dégradation, et pourtant, le Ministre de la santé a déjà mis en garde en soulignant que le gouvernement

« pourrait être amené à prendre des mesures plus dures, (…) jusqu’à un confinement »

Est-ce une façon de présenter ce que certains présentent comme une décision inéluctable ou une simple évocation des différentes possibilités ? Dans le même temps, le Ministre de la Santé a présenté un nouveau plan de vaccination, qui permettrait de vacciner toute la population française avant la fin du mois d’aout, ce que certains jugent encore à ce stade, irréalisable.