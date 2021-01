Remdesivir, vaccins à ARN et "obsolescence programmée" des molécules : le capitalisme est un frein pour la science

« Le Capital a horreur de l’absence de profit. Quand il flaire un bénéfice raisonnable, le Capital devient hardi. A vingt pour cent, il devient enthousiaste. A cinquante pour cent, il est téméraire. A cent pour cent, il foule aux pieds toutes les lois humaines et à trois cent pour cent, il ne recule devant aucun crime. » Karl Marx, Le Capital, Livre 1, chapitre 22.

Une analyse marxiste est tout sauf "complotiste"

Identifier les conflits d’intérêt et les trafics d’influence qui traversent une crise donnée, qu’elle soit sanitaire, économique, géostratégique, environnementale, ce n’est pas verser dans le « complotisme ». Nul besoin d’imaginer la création délibérée d’un virus de synthèse pour s’expliquer que Big Pharma génère des plus-values exceptionnelles ou que les Etats capitalistes réduisent drastiquement nos droits démocratiques.

Au contraire, reconnaître que tout « accident » de l’histoire peut être pour la chaîne impérialiste mondiale agonisante l’opportunité d’une résurrection, d’une chasse au profit maximal inespérée, c’est articuler le « hasard et la nécessité » dans la très sinueuse lutte de classe internationale. C’est renouer avec une vision dialectique et matérialiste dans l’histoire, qu’on a tant décrié jadis.

Le capital n’a pas orchestré dans l’ombre la crise de 1929 pour soumettre une bonne partie des peuples européens au fascisme dans les années trente. Il a été frappé d’une crise congénitale, surgissant aussi sûrement qu’un tremblement de terre imminent dans une région sismique trop longtemps paisible, mais toujours au moment où l’on s’y attend le moins... Après la crise de 1929, le capital s’est adapté en cherchant à faire payer la crise aux travailleurs, quelqu’en soit le coût social. Le fascisme est la forme terroriste que prend le capital quand, touché mortellement, il prend peur et dissimule son désarroi stratégique (intimement lié à l’anarchie de la production qui le fonde) sous une politique de violence sociale tous azimut.

Rebattre les cartes est un « jeu » permanent du processus capitaliste, et on ne peut s’étonner sans naïveté qu’en parallèle d’une chute évidente du PIB et d’un bond prodigieux de la dette publique, le CAC40 français par exemple a réalisé en novembre une hausse record depuis 1988. Les géants de la distribution décuplent leur profits tandis qu’on assiste à une extermination systématique du petit commerce par des oukazes injustes autant qu’incohérentes. Une comparaison entre le confinement du printemps et celui de l’automne permet de sentir comment, sur la base d’une nécessité sanitaire (qui peut être traitée de mille façons suivant les pays), on passe d’un arrêt brutal, impréparé, suicidaire jusqu’à un certain point et forcément temporaire de l’économie, à un étrange « semi-confinement » lors duquel seuls l’artisanat, le petit commerce et le secteur culturel sont sacrifiés pendant que l’ensemble des surprofits des grands secteurs industriels et financiers sont maintenus au même rythme. Les écoles n’ont pas été fermées, les transports en commun n’ont pas connu de baisse d’influence, les supermarchés n’ont jamais été aussi bondés, l’ubérisation de pans entiers de l’économie comme la généralisation de la vente par correspondance sont désormais des « secteurs de pointe ». Bref : Les formes les plus vestigiales du capitalisme préimpérialiste sont progressivement éradiquées pendant que tous les lieux de contamination restent délibérément ouverts... pour que tournent les « grandes entreprises ».

C’est au peuple de fournir l’effort maximal et de subir toutes les contraintes : plus de sorties, plus de loisirs, plus de liens sociaux, plus de rassemblements... Que de bonnes nouvelles pour des bourgeoisies occidentales aux abois qui ne peuvent rivaliser avec les pays émergents qu’au prix d’une mise au pas brutale de leurs classes ouvrières. Dans ce processus, des contradictions ont subsisté entre l’idéologie « libérale » des dernières décennies et les tentations fascistes de certains Etats, bien que l’une génère toujours potentiellement l’autre, avec hésitation et dans des conditions bien déterminées. La méfiance plus ou moins profonde des peuples envers leurs Etats a déterminé le degré de recul des droits démocratiques effectué. « L’ausweiss » de sortie en France pendant les confinements, rare exemple du genre, en fut une illustration patente, comme la négation totale des troubles psychiques engendrés par les « conseils de guerre » sanitaire : Vague de suicides, bond en avant des anxiolytiques et antidépresseurs, augmentation des violences ordinaires, de la délinquance, voire des attentats terroristes.

Il s’agit d’une contingence d’ampleur mondiale (une pandémie, comme il y en eut au Moyen Age, avec la Peste, ou même plus récemment au début du vingtième siècle avec la grippe espagnole, avec, concédons-le, une virulence bien plus grande qu’aujourd’hui), progressivement incorporée dans le processus général de la crise du capitalisme impérialiste. Tout comme une famine d’origine climatique a révélé le visage de la monarchie féodale à l’aube de la révolution française, comme l’occupation allemande a montré le degré de trahison du second Empire à l’aube de la Commune de Paris, comme la boucherie de la « Grande Guerre » industrielle a démasqué l’horreur de l’impérialisme prédateur à l’aube de la révolution d’Octobre 1917, il est de plus en plus évident que cette crise sanitaire a déjà bouleversé le monde actuel, et les relations géostratégiques qui ont organisé l’hégémonie américaine post-soviétique... révélatrice d’une incapacité du capitalisme agonisant à gérer les catastrophes, pour le pire... ou le meilleur.

La fascisation passe aussi sur le plan idéologique par une savante dictature de la peur, avec des arguments d’autorité qui travestissent leur « union sacrée » antiparlementaire en frauduleux « consensus scientifique », notoirement efficace pour conditionner une population ignorant les enjeux de la recherche scientifique. A L’Assemblée Nationale, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait ainsi hurlé aux députés hostiles à certains aspects du protocole sanitaire : « Si vous ne voulez pas l’entendre, sortez d’ici ! » (4 novembre 2020).

Le « conseil scientifique » d’Emmanuel Macron, celui qui avait claironné l’inutilité des masques et des tests quand la France n’en avait pas en stock, celui qui endosse pour l’un des confinements les plus stricts d’Europe la mortalité la plus élevée (plus élevée même que celle de la Suède qui n’avait pourtant pas confiné !), celui qui a décrété l’interdiction gouvernementale de l’hydroxychloroquine dès le lendemain de la fameuse publication du Lancet (finalement rétractée), celui qui a prétendu jusqu’en décembre que le virus ne mutait pas, n’a finalement jamais cessé de mentir... mais continue à prêcher impunément en couvrant d’un vernis pseudo-scientifique les décrets du régime. Celui qui pointera leurs mensonges sera taxé de complotiste.

Toute dissonance au sein de la communauté scientifique elle-même prend des allures de débat national, et ceux qui, à Marseille, ont obtenu la mortalité de loin la plus basse de France pour les grandes métropoles, deviennent par un travail politico-médiatique de longue haleine, des quasi-criminels. Dans cette inversion accusatoire particulièrement suspecte, il convient donc de revenir aux faits. Et avant les scandales sur la question des traitements, la polémique autour de la « deuxième vague » est à ce propos instructive.

"Deuxième vague" d’un virus qui ne mute pas, ou saisonnalité ?

Lors du premier déconfinement, au printemps dernier, on a bien sûr cherché à effrayer la population avec l’imminence d’une deuxième vague. Cette menace a couru jusqu’en automne en surveillant au microscope tout soubresaut de l’épidémie alors même que les services de réanimation restaient vides. La courbe des tests positifs avait pourtant baissé continûment avant comme après la date du déconfinement, comme si l’inexorable décrue répondait à une logique interne indépendante de toute mesure sanitaire, une fois le pic passé. Et en effet, il n’y eu pas de « deuxième vague » (en « dos de chameau ») en été.

Un bruit de fond a persisté en terme de cas positifs, comme pour beaucoup d’épidémies « classiques » de coronavirus. Des regains relatifs ont été observés notamment aux dates de réouverture des frontières en Europe de l’Ouest (juin), après les déconfinements, ou lors de retours de résidents ayant contracté le virus hors du pays (ou de l’entrée de malades à double nationalité revenus en France pour être légitimement soignés). Mais tout cela n’a jamais constitué une vague épidémique.

En revanche, dès juin, Didier Raoult, celui qui affirmait qu’aucune « deuxième vague » n’était en vue, posa pour la première fois la possibilité d’une mutation rendant le virus saisonnier, avec en conséquence un possible retour en automne. En parfaite contradiction avec les menaces du conseil scientifique, voici donc ce que Didier Raoult disait en juin dernier : « C’est une épidémie traditionnelle en courbe. Mais l’avenir n’appartient à personne. Parmi les coronavirus, certains disparaissent purement et simplement. D’autres prennent un rythme saisonnier : c’est le cas de quatre coronavirus endémiques. Personne ne peut prédire ça plus qu’on ne pouvait prédire le reste. (...) Les coronavirus endémiques finissent par s’installer, c’est ce qui arrive généralement. Certains paramètres permettront de savoir si la maladie revient ou pas : Si ça devient une maladie saisonnière, il y a une chance de le voir dans l’hémisphère austral avant de le revoir ici, parce que l’hiver commence maintenant dans l’hémisphère austral. (...) Si on est intelligent, on regarde ce qui se passe dans l’autre hémisphère si ça reviendra chez nous. » (D. Raoult, « Finalement la chloroquine », VIDEO IHU Méditerranée, 13 juin 2020). Et en effet dès la fin du mois de juin, une forte vague épidémique traversait l’Australie par exemple (qui d’ailleurs ne connait pas de vague en novembre décembre aujourd’hui soit en été chez eux).

La vague qui a surgi en octobre serait donc une vague saisonnière et non le résultat de notre « incivisme » dénoncé avec zèle de juin à septembre ? Là encore, il faut regarder les chiffres et les courbes de près. Le « bruit de fond » des contaminations en août et en septembre permettait d’entretenir la peur et surtout d’imputer aux comportements individuels l’inquiétante recrudescence. Or la vague automnale s’est installée en Europe avec une incroyable synchronicité : La montée exponentielle des cas s’est déclarée en même temps dans tous les pays la première semaine d’octobre, quelque soit la situation de chacun. Dans certains pays une lente marée montante pouvait laisser croire à l’imminence d’un seuil ou d’un bond qualitatif (Italie, Allemagne), mais ce bond s’est déclaré en même temps dans d’autres pays où le nombre de cas plafonnait sans monter (France, Royaume Uni), voire baissait clairement depuis quinze jours (Espagne, Danemark) ! Cerise sur le gâteau, en Italie, quotidiennement citée dans les médias français pour son exemplarité dans le respect du protocole sanitaire, la vague fut finalement identique (et synchronisée) à toutes les autres vagues d’Europe de l’Ouest...

C’est donc par une extrême et injuste simplification qu’on a accusé le professeur Raoult de fausses prédictions sur la deuxième vague. En réalité, il n’a rien prédit d’autre que l’absence de « rebond » en été, et la possibilité d’une mutation rendant ce virus saisonnier... Or, même la possibilité d’une mutation du virus, pourtant démontrée par les génomes réalisés périodiquement à l’IHU Méditerranée, a été niée y compris pendant la vague automnale. Puisque muter signifie, dans l’esprit des gens, renoncer à l’espoir d’un vaccin miracle, et surtout parce qu’on échappe aux logiques accusatoires et punitives sur l’origine des vagues épidémiques, le gouvernement, le conseil scientifique, les médias ont raillé cette possibilité, et crié au charlatanisme quand Didier Raoult le démontrait scientifiquement dès le mois de septembre, génomes à l’appui.

On a caché, dans la même logique, que la baisse de cette vague automnale n’était pas liée au confinement (puisque celui-ci a été mis en place après le pic épidémique, quand le reflux commençait à se mesurer dans les eaux usées des grandes villes). Il s’agissait visiblement d’un variant saisonnier se développant en « courbe en cloche » (les variants forment des pics successifs se superposant les uns aux autres). Dider Raoult l’expliquait en octobre : « Les virus mutent tout le temps, mais ils mutent d’une manière plus ou moins brutale. Les deux qui sont fréquents actuellement [vague automnale] sont « Marseille 4 » et « Marseille 5 ». Pour « Marseille 4 », on voit un saut qui correspond à toute une accumulation de mutations. Il s’est passé un bond qui explique qu’il ne s’agit plus d’un simple mutant mais d’un variant différent. C’est celui là qui est épidémique actuellement, et qui cause 75% des cas à Marseille. (...) Les coronavirus sont connus, comme les rhinovirus [les deux familles sont responsables de nombreuses rhinites saisonnières. Ndla], pour se réapparier entre virus. Ils sont très proches et il est donc possible que des réappariements se fassent avec ces rhinovirus. » (D. Raoult, « Mutations, variants, ce que les génomes nous apprennent », VIDEO IHU Méditerranée, 27 octobre 2020).

Il est troublant de lire dans la même période, à l’INSERM, que « les coronavirus, qui sont des virus à ARN, sont plutôt stables car ils produisent une enzyme correctrice d’erreurs, appelée « exoribonucléase ». Le SARS-CoV-2 muterait environ deux fois moins rapidement que les virus grippaux » (« Des mutations rendant le SARS-CoV-2 plus dangereux, vraiment ? » Presse.inserm.fr, 12 octobre 2020). Sans évidemment remettre en cause l’existence d’une telle résistance aux mutations, force est de constater que des variants ont pourtant surgi... puisqu’on le dit maintenant très nettement à l’occasion de la « troisième vague ».

Evidemment : Cette troisième vague hivernale survient en plein protocole sanitaire, dans tous les pays européens simultanément (avec une avance dans les pays septentrionaux d’où le variant semble être né) et se trouve donc difficilement imputable à l’incivisme des masses... Il faut donc maintenant concéder l’existence d’un variant nouveau... alors qu’on l’a exclu lorsque Didier Raoult en parlait pendant la vague automnale !

Le discours scientifique n’est pas devenu plus accessible au grand public cette année 2020. Au contraire il a été obscurci, lors de cette pandémie plus que n’importe quand, par une pensée officielle d’ordre essentiellement politique. C’est cette pensée unique, sans cesse réfutée par les faits, qui a terni l’image de la science aux yeux des gens, et non les discours dissonants comme celui de Didier Raoult et de son équipe. Dans quel camp se situent donc les véritables défenseurs de la science ? Du coté de l’illusion naïve d’un consensus scientifique (qui n’a jamais existé en histoire des sciences) contre lequel toute déviance serait une preuve de charlatanisme ? Ou du côté de certaines dissonances, quand elles sont scientifiquement argumentées et jusqu’à un certain point dignes de confiance puisqu’éloignées des influences dévastatrices de Big Pharma ?

L’obsolescence programmée des molécules, victoire du capital sur la recherche

Didier Raoult n’est ni marxiste ni prophète. Il a pu s’égarer dans sa carrière comme tout chercheur, même chez les plus « reconnus » (dont il fait partie). Il a pu se tromper, y compris à l’aube de cette pandémie. Cependant, il est clair que ses communications ont rétrospectivement montré bien plus de sérieux sur le plan scientifique, que les communications politico-sanitaires officielles et médiatiques, et ce n’est pas sans raisons qu’une bonne partie de la population, sans forcément connaître les enjeux de la recherche ni l’histoire des sciences, a pris fait et cause pour lui et son équipe, avec les possibles exagérations complotistes que l’on connaît (et le mépris bourgeois du peuple exprimé au nom d’une lutte contre le « populisme scientifique »). Mais on ne juge pas une analyse scientifique à l’auditoire qu’il emporte, sauf à tomber dans un « moralisme » popperien totalement idéaliste.

Ce ne sont pas non plus les idées politiques de l’épidémiologiste qui nous intéressent ici, et par soucis d’objectivité, nous pourrions presque dire que donner raison à Raoult, gaulliste notoire, est un gage d’impartialité, contrairement à tous ceux, y compris dans la communauté scientifique [1], qui ont résolument engagé dès le mois de mars le combat ad hominem contre le « charlatan » et la « piteuse image de la science qu’il donne »... en insistant sur son arrogance ou son attitude déplaisante vis-à-vis de ses employés.

Mais au-delà des querelles personnelles entre des chercheurs qui se connaissent ou se haïssent depuis longtemps, la réalité de la lutte qui se mène dans le monde de la recherche, monde coûteux qui dépend de financements publics et privés colossaux et opaques, est celle des « nouvelles molécules » (comme le remdesivir du géant pharmaceutique américain Gilead) très coûteux, contre les molécules génériques « repositionnées » (médicaments déjà existant et connus depuis longtemps, comme l’hydroxychloroquine). Sur un plan théorique, qui permet de comprendre les enjeux actuels et à venir, y compris sur la question des vaccins, c’est celui d’une recherche s’appuyant sur la stimulation du système immunitaire (repositionning souvent), contre la haute technologie moléculaire substitutive à obsolescence programmée (« nouvelles molécules »). Soyons même plus précis : d’un côté les molécules à « large spectre » renforçant notre système immunitaire contre une infection, de l’autre les molécules spécifiques, ponctuelles, qui nient les réactions et l’évolution naturelle de l’agent infectieux contre lequel elles agissent.