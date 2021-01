Robert F. Kennedy : évitez à tout prix le vaccin contre le Coronavirus

Ceci est un message urgent de Robert F. Kennedy Jr, fils de Robert F. Kennedy et neveu de l’ancien président John F. Kennedy, à tous les peuples du monde.

En résumé : le vaccin Covid doit être évité à tout prix. Découvrez pourquoi ci-dessous !

« Je voudrais attirer d’urgence votre attention sur des questions importantes liées à la prochaine vaccination contre le Covid-19.

« Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, les vaccins dits à ARNm de la dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient et modifient donc son propre matériel génétique, ce qui équivaut à une manipulation génétique, déjà interdite et considérée jusqu’à présent comme criminelle.

« Cette intervention peut être comparée aux aliments génétiquement modifiés, qui sont également très controversés.

« Bien que les médias et les hommes politiques banalisent actuellement le problème et réclament même déraisonnablement un nouveau type de vaccin pour un retour à la vie normale, cette vaccination reste problématique en termes de santé, de morale et d’éthique, mais aussi en termes de dommages génétiques qui, contrairement aux dommages causés par les vaccins précédents, seront irréversibles et irréparables.

« Chers patients, après un vaccin à ARNm sans précédent, vous ne serez plus en mesure de traiter les symptômes du vaccin de manière complémentaire.

« Vous devrez vivre avec les conséquences car vous ne pourrez plus être soignés simplement en éliminant les toxines du corps humain — tout comme une personne avec une anomalie génétique comme le syndrome de Down, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner ; pas plus que d’être guéri des maladies cardiaques génétiques, de l’hémophilie, la mucoviscidose, le syndrome de Rett, etc. — parce que le dommage génétique est irréversible !

« Cela signifie clairement que si un symptôme vaccinal se développe après une vaccination à l’ARNm, ni moi ni aucun autre thérapeute ne pourrons vous aider, car les dommages causés par cette vaccination seront génétiquement irréversibles.

« À mon avis, ces nouveaux vaccins sont un crime contre l’humanité, un crime qui n’a jamais été commis de façon aussi flagrante dans l’histoire.

« Comme l’a dit le Dr Wolfgang Wodarg, médecin expérimenté : En fait, ce « vaccin prometteur » aux yeux de la grande majorité des gens devrait être INTERDIT parce qu’il s’agit d’ingénierie génétique ! »

Alors, voulez-vous devenir un zombie génétiquement modifié ? Ou un robot vivant ? C’est votre choix, mais moi, je ne le veux pas.

– Source (article du 7 décembre 2020) : Urgent message from Robert F. Kennedy, Jr.: Avoid the Corona vaccine at all costs

– Message vidéo de Robert F. Kennedy (en anglais) et traduit ici en français

– Une traduction du « Média en 4-4-2 »