Selon une étude allemande, les enfants portant des masques sont victimes d’impacts négatifs majeurs sur leur santé physique, psychologique et comportementale

Les masques tombent sur la cruauté des mondialistes.

Une étude allemande intitulée : « Corona children studies » vient de faire l’effet d’une bombe :

Il s’agit de la première étude dans le monde à grande échelle sur plus de 25 930 enfants scolarisés dans toute l’Allemagne, et qui révèle que les parents, les éducateurs et les médecins, signalent de plus en plus de problèmes et de plaintes de santé chez les enfants à cause du port du masque obligatoire.

D’après cette étude, 68% des parents rapportent que les enfants portant des masques seraient victimes d’impacts négatifs majeurs sur leur santé physique, psychologique et comportementale.

En outre, l’étude indique qu’en moyenne, les enfants scolarisés porteraient des masques 270 minutes par jour, c’est-à-dire près de 5 heures ! Des chiffres alarmistes qu’aucun média mainstream ne rapporte, sauf une video de France Soir.

Selon cette étude,

« Il n’existe pas à ce jour d’études indépendantes de fabricants sur l’utilisation des masques pour enfants et adolescents, masques qui sont certifiés comme produits médicaux pour la sécurité du travail dans des applications professionnelles. En outre, en raison des matériaux inconnus utilisés, il n’y a pas d’indications sur les effets protecteurs ou les effets secondaires potentiels ».

Voici ce que l’on constate chez les enfants portant des masques dès l’âge de 6 ans : Symptômes physiques :

Les maux de tête: 53,3%

Les dificultés de concentration : 49,5%

Les malaises : 42,1%

Les troubles de l’apprentissage : 38%

La somnolence et la fatigue : 36,5%

L’oppression sous le masque : 35,6%

La sensation d’étouffement : 29,7%

Les vertiges : 26,4%

La gorge sèche : 22,7%

La sensation de syncope : 20,7%

Les démangeaisons dans le nez : 17,1%

La nausée : 16,6%

La sensation de faiblesse : 14,7%

Les douleurs abdominales : 13,5%

La respiration accélérée : 12,2%

La sensation de maladie : 9,7%

La sensation d’oppression dans la poitrine : 8%

Symptômes comportementaux :

L’enfant est plus irrité : 60,4%

L’enfant est de moins bonne humeur : 49,3%

L’enfant ne veut plus aller à l’école ou à la maternelle : 44%

L’enfant est plus agité qu’à l’accoutumée : 29,2%

L’enfant dort moins bien que d’habitude : 31,1%

L’enfant développe des angoisses : 25,3%

L’enfant dort plus qu’à l’accoutumée : 25%

L’enfant est réticent à bouger et à jouer : 17,9%

Résultats de l’étude

« La distribution de fréquence des effets secondaires associés aux masques est similaire dans les différents groupes d’âge : les maux de tête, les difficultés de concentration, les malaises, les difficultés d’apprentissage et la somnolence/fatigue étant les plus fréquents.

D’autres plaintes ont été décrites :

Tout d’abord : 269 plaintes pour aggravation des problèmes de la peau, notamment l’augmentation des boutons, des éruptions cutanées et des phénomènes allergiques autour de la bouche jusqu’aux maladies fongiques dans et autour de la bouche.

Il y avait 151 plaintes pour saignements de nez, 122 pour le mécontentement scolaire allant jusqu’à l’anxiété scolaire/le refus d’aller à l’école, 64 pour transpiration accrue, 52 pour des points de pression et des blessures derrière les oreilles, 46 pour des lèvres douloureuses ou fissurées et partiellement sanglantes, 31 pour l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des crises de migraine, 23 pour des troubles de la vision, 13 pour des aphtes.

Ensuite, parmi les problèmes de comportement :

60,4% des enfants masqués faisaient état d’irritabilité accrue, et l’on trouvait aussi 49,3% d’enfants moins heureux et 44% qui ne veulent plus aller à l’école. Dans chaque cas, les enfants de la catégorie d’âge 7-12 ans sont les plus touchés.

De plus, 25,3% des enfants ont déclaré avoir développé de nouvelles angoisses. Ainsi, 2 672 plaintes pour cette seule question mentionnent des spéculations explicites d’anxiété ou la réapparition de plusieurs anxiétés : en plus d’une peur générale de l’avenir, la peur de suffoquer avec un masque, ainsi que la peur de la mort ont été mentionnées. La peur de la mort de proches à cause du Covid est aussi la plus fréquemment rapportée. En outre, la peur d’être stigmatisé par le port ou non d’un masque dans l’environnement social est aussi mentionnée. Enfin, de nombreux parents font également état de cauchemars et de troubles anxieux liés à des personnes masquées dont les expressions faciales et l’identité ne sont pas reconnaissables par les enfants ».

Conclusion de l’étude – Ce premier registre mondial sur les effets secondaires du masque reflète le spectre des symptômes chez les enfants et les adolescents. – Les plaintes d’un certain pourcentage d’enfants et d’adolescents sont non négligeables lorsqu’ils portent le masque. Ces enfants ne doivent pas être stigmatisés. – Une analyse précise du rapport bénéfice-risque est nécessaire de toute urgence. L’importance des effets secondaires rapportés chez les enfants suite au port des masques doit être prise au sérieux et nécessite une clarification précise des circonstances de santé qui l’accompagnent, de la situation du port du masque et de la façon dont il est utilisé. (durée, pauses et type de masque) et de la situation scolaire de l’école. Compte tenu des obligations variables des enfants et des adolescents de porter des masques à l’école sur une période plus longue, il y a un besoin urgent de recherche ».

Cette étude apporte de l’eau au moulin déjà bien rempli de l’avocat allemand Reiner Fuellmich, chargé de poursuivre au sein d’une « Class Action » sous l’égide de milliers d’avocats mondiaux, tous les responsables du désastre sanitaire du Covid19 pour « crimes contre l’humanité ».

Dans sa dernière interview du 31 décembre 2020, voici ce qu’il disait :

« Dans ce scandale sanitaire, le pire, ce sont les conséquences du confinement et du port du masque obligatoire, en particulier sur les enfants traumatisés en masse, avec des conséquences psychologiques à moyen et long terme. En Allemagne, des enfants sont enlevés à leurs parents s’ils ne respectent pas les consignes de quarantaine, de port du masque et de confinement. Par ailleurs, les masques représentent un risque très grave pour la santé, comme le montrent de plus en plus d’études indépendantes et de déclarations d’experts. Tous ces faits feront bientôt tomber les masques sur tous les responsables de ces crimes ».

Il est plus qu’urgent de démasquer la cruauté des mondialistes pour les faire tomber au plus vite. RÉSISTANCE !

source : https://www.mondialisation.ca/

*

Richard Boutry sur laminutedericardo.com

source : https://www.youtube.com/

envoyé par Philippe Loubière