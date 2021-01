28 soldats de l’armée israélienne sont morts au cours de l’année 2020. Le suicide est resté la principale cause de décès chez les soldats, avec au moins neuf militaires s’étant ôté la vie, selon le commandant de la Direction des Effectifs de Tsahal, le major général Moti Almoz.

Environ un tiers des militaires israéliens ayant perdu la vie en 2020 se sont suicidés, rapporte le quotidien israélien Haaretz.

Selon le journal, « les militaires israéliens vivent sous une pression mentale et psychique permanente à cause de la menace de la Résistance, d’autant plus que le secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a affirmé dans un récent discours que la promesse de riposter à la mort d’un combattant du mouvement en Syrie était encore d’actualité ».

L’armée israélienne ne dissimule pas les mesures qu’elle a entreprises ces dernières années dans l’espoir de faire baisser le nombre de suicides auprès des effectifs militaires.

Le commandant de la Direction des Effectifs de l’armée israélienne, le major général Moti Almoz, a déclaré que l’armée avait probablement empêché quatre tentatives de suicide en 2020 en localisant rapidement les soldats qui avaient disparu de leurs unités.

Selon Almoz, dans les cas où le soldat présentait des signes avant-coureurs ou des tendances suicidaires, ces efforts ont pu inclure une localisation à l’aide de données mobiles et d’autres moyens technologiques.

Des sources d’informations établissent un lien entre les chiffres élevés de suicide parmi les soldats israéliens et les politiques de Tel-Aviv. De plus, le suicide serait devenu en 2020 un moyen, pour les soldats, d’exprimer leurs protestation et déception envers les échecs de l’armée et les politiques appliquées par les responsables politiques et militaires israéliens.

source : https://french.alahednews.com.lb