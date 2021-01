Vaccin Arn & société techno-sanitariste : l’analyse du Dr Louis Fouché, le fondateur de Réinfo Covid

(interview du 30 décembre) Médecin-anesthésiste et réanimateur à Marseille, le Dr Louis Fouché est porte-parole du collectif Reinfocovid et nous livre une analyse complète de la situation sanitaire et du vaccin à Arn de Pfizer BioNTech.

Relayé depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, sur les radios et sur les plateaux tv, le Dr Louis Fouché milite pour la diffusion d’une information libre et remet en perspective la réalité des chiffres et des traitements utiles pour soigner les malades du Covid-19. Il nous explique aussi les dangers du vaccin Arn de Pfizer BioNTech. Retrouvez sa dernière longue interview écrite dans notre numéro de Nexus (n°132) actuellement disponible en kiosque & sur notre site.