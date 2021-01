Vaccin Pfizer – Étude bidouillée et conclusions douteuses

par Jean-Dominique Michel.

Dans l’acte où nous nous trouvons de cette triste tragicomédie collective, les zautorités et les médias se gargarisent de notre « unique planche de salut vaccinale ». Dans ce rétrécissement de la pensée caractéristique des uns et des autres, on nous explique que l’efficacité du vaccin est de 95%, qu’il n’a pas d’effets secondaires graves, que les normes de sécurité ont été respectées et que seuls des irresponsables et des inconscients (suivez notre regard !) peuvent encore s’entêter à poser quelques questions…

Le narratif officiel a en effet l’air cohérent :

Nous sommes face à une épidémie d’une gravité sans précédents depuis la terrible grippe espagnole de 1918. Cette épidémie tue massivement. Il n’y a pas de remèdes pour soigner les personnes infectées avant qu’elles aient éventuellement besoin d’être hospitalisées aux soins intensifs. Tout notre espoir repose donc sur la perspective d’un vaccin. Le virus est tout, donc il ne sert à rien de perdre son temps avec des mesures autres que vaccinales (prévention, promotion de la santé et soutien à l’immunité). Des équipes scientifiques ont réalisé la prouesse de réaliser un vaccin en un temps record. Malgré cette vitesse, toutes les étapes de sécurité ont été respectées grâce à l’immensité des moyens mis à disposition. Les résultats montrent que le vaccin est sûr, efficace et avec très peu d’effets secondaires. Il est donc urgent de vacciner la population dans son ensemble, en commençant par les groupes les plus à risque. Ceux qui s’opposent ou mettent en doute le vaccin sont dangereux pour la collectivité puisqu’ils risquent de mettre en échec notre seule planche de salut. Contrairement à ce qui est avancé par ces « irresponsables » et même si on n’a pas de recul quant à leur usage, les vaccins géniques à ARN sont sûrs et ne peuvent en rien endommager notre ADN. Vaccinons, vaccinons, vaccinons et nous reviendrons (enfin !) à la vie d’avant.

Le problème ? C’est que chacun des items de cette liste est faux .

L’analyse des données relatives à la mortalité 2020 montre que l’excès constaté par rapport aux années précédentes est attribuable à la démographie mais aucunement à une létalité particulière du Sars-CoV-2 ! A tel point que si l’agent infectieux au cours de l’année écoulée avait été l’influenza de 2017, la France aurait connu 8000 décès supplémentaires !

Ce qui n’empêche bien sûr pas des médias comme la RTS et Léman Bleu (et tant d’autres) de présenter les choses de manière fallacieuses, entretenant (comme ils semblent en avoir fait leur mission prioritaire) la panique collective. A l’image des « autorités de santé », comme la Task Force qui sonne le tocsin sur le « nouveau variant anglais » au moment même où l’INSERM se montre explicitement rassurant sur cette mutation.

Et la TF de préconiser, suivie aveuglément par le Conseil fédéral, un « nouveau confinement », alors que rien, absolument rien n’existe de probant à ce sujet dans la littérature scientifique, au contraire. C’est la conclusion que vient de publier comme une des toutes meilleures équipes au monde (celle des Pr Eran Bendavid, John P.A. Ioannidis, Christopher Oh et Jay Bhattachary au Department of Epidemiology and Population Health de la Stanford University) :

« Nous ne remettons pas en cause le rôle de toutes les interventions de santé publique, ni des communications coordonnées sur l’épidémie, mais nous ne trouvons pas d’avantage supplémentaire dans les commandes au domicile (fermeture des commerces et restaurants NdT) et les fermetures d’entreprises (…) Si de petits avantages ne peuvent être exclus, nous ne trouvons pas d’avantages significatifs sur l’augmengation des cas des mesures plus restrictives. Des réductions similaires de l’augmentation des cas peuvent être obtenues avec des interventions moins restrictives ».

Je sais que c’est dur à entendre pour celles et ceux qui prêtent foi au narratif officiel, mais la réalité est qu’il n’y a aucune science solide, soit absolument rien d’avéré ni de probant à l’appui de mesures comme la fermeture des restaurants et commerces ni même du confinement !

On impose pourtant ces mesures hasardeuses avec pour conséquences de provoquer – en pure perte – un tsunami sans précédent de suicides et de faillites, une explosion des troubles psychiques, des traumatismes massifs sur les enfants et la jeunesse tout en signant l’arrêt de mort de centaines de milliers (pour la Suisse), de millions ou dizaine de millions (en France) de commerces entreprises et restaurants, après avoir asphyxié à mort les malheureuses et les malheureux qui en vivaient honnêtement et ont tout fait pour respecter scrupuleusement les mesures -même imbéciles- qu’on leur imposait.

Sachant par ailleurs que rien de tout ceci ne se serait produit si nos autorités avaient appliqué diligemment les plans pandémie (et rien d’autre !), laissé les médecins-généralistes soigner les malades en premier recours, si la science avait été intègre et au service du bien commun, et si les médias enfin avaient fait leur travail avec honnêteté.

Beaucoup de si, certes, dans un monde en plein effondrement, avec des élites en pleine faillite intellectuelle et morale !

Pour revenir au vaccin, nous sommes donc arrosés depuis des semaines d’affirmation aussi rassurantes que péremptoires. Le vaccin, selon le Ministre suisse de la santé Alain Berset, est « sûr et efficace » et, selon la propagande de l’état de Genève adressée par Mauro Poggia aux aînés, « offre une protection efficace à 95% ».

Waouh, tous sur le quai vaccinal !

Sauf qu’il y a un problème : rien de cela, à nouveau, n’est vrai.

Bidouillages et trucages

Et c’est une série de constats en effet très éloignés de la conscience qu’en a la population (accordant une confiance religieuse aux « scientifiques ») qu’il faut bien poser aussi clairement que nécessaire pour essayer de ramener la raison. La population doit ainsi savoir :

que l’on peut publier n’importe quoi dans les revues scientifiques, ce d’autant plus que les revues sont (de l’aveu même de leurs rédacteurs en chef) inféodées à des intérêts qui les forcent à publier des études même falsifiées ;

qu’il y a donc besoin, face à toute publication, d’avoir une lecture très critique ;

enfin (et c’est le plus important) que, si l’on ne peut pas tenir pour responsables les politiciens de l’évaluation de ces études, la responsabilité des membres de la Task Force suisse (et des autres comités scientifiques) est lourdement engagée, civilement et probablement même pénalement, pour les conseils qu’ils donnent aux politiciens, sur la base de leur conflit d’intérêts ou de leur incompétence, au choix.

Lire la science est certes quelque chose pour lequel il faut un minimum de formation. Les méthodologies de recherche sont des réalités complexes. Il existe une multitude de biais possibles dans le design des études et l’interprétation des données, sans même parler des falsifications qui abondent elles aussi. Bref, compliqué certes pour quiconque n’est pas du domaine. Mais nous ne sommes pas non plus dans une situation où seules quelques personnes à travers le monde avaient la compétence pour décrypter la qualité des recherches !