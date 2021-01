Vacciner les plus vieux et les plus fragiles permet aux labos et aux états de parler de coïncidences

Les déclarations des responsables de la santé et des fabricants de vaccins selon lesquelles les décès et les blessures consécutifs aux vaccinations COVID sont des coïncidences sans rapport entre elles deviennent un modèle. Elles privent également les gens des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause.

La prise en charge officielle, la semaine dernière, des décès de deux Danois et d’un médecin de Miami à la suite de leurs vaccins COVID met en évidence les lacunes béantes du système de surveillance du gouvernement pour détecter les réactions post-commercialisation des vaccins.

Ces incidents suggèrent qu’il est peu probable que les autorités sanitaires donnent au public des profils de risque authentiques pour les vaccins COVID utilisés en urgence.

Des profils de risque précis permettent aux autorités réglementaires de déterminer si une intervention médicale cause plus de tort que de bien et aux consommateurs de faire des choix rationnels quant à leur propre utilisation d’un produit.

Les régulateurs élaborent généralement des évaluations des risques au cours des essais pré-cliniques en comparant les résultats pour la santé des personnes recevant l’intervention par rapport à un groupe placebo. Ces études doivent être suffisamment importantes pour détecter des lésions rares et d’une durée suffisante pour révéler des affections dont l’horizon de diagnostic est long.

L’existence du groupe placebo rend difficile la dissimulation ou la mauvaise attribution des lésions. À l’inverse, l’absence d’un groupe placebo dans les systèmes de surveillance post-vaccinale permet aux responsables pharmaceutiques et réglementaires intéressés de sous-estimer facilement les lésions en les attribuant à une coïncidence.

La coïncidence s’avère tout à fait mortelle pour les personnes ayant reçu le vaccin COVID.

Mort par coïncidence

Peu après avoir signalé les décès danois et avant toute autopsie, Tanja Eriksen, chef par intérim de l’unité de pharmacovigilance du Danemark, a déclaré au journal danois EkstaBladet que l’Agence danoise des Médicaments avait déterminé que cette coïncidence avait probablement tué les deux citoyens danois dont la mort suivait leurs vaccinations.

L’un des décès était un citoyen qui souffrait d’une « grave maladie pulmonaire ». L’existence de la comorbidité suggérait que le décès était donc une coïncidence.

Le second citoyen a reçu le vaccin à un « âge très avancé » et a donc également été victime d’une coïncidence.

« Lorsqu’on vaccine des groupes fragiles, on s’attendrait à des décès », a expliqué Eriksen, en utilisant une logique rarement appliquée par les responsables de la santé aux décès dus au virus COVID-19. « Cela se produira indépendamment du fait qu’ils soient vaccinés ou non ».

Ces simples déclarations – selon lesquelles les décès et les blessures consécutifs à la vaccination sont des coïncidences sans rapport – deviennent un modèle.

Le 20 décembre 2020, World Today News a rapporté le décès d’un homme de 85 ans à Kalmar, en Suède, un jour après qu’il ait reçu le vaccin. Le Dr Mattias Alvunger de l’hôpital de Kalmar a rejeté les inquiétudes concernant le décès lié au vaccin, qualifiant de « routine » le fait qu’il ait été signalé à l’Agence suédoise des Produits médicaux.

Le 1er janvier, Sonia Acevedo, une infirmière portugaise de 41 ans et mère de deux enfants, est morte deux jours après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNtech. Son père a déclaré au Daily Mail qu’elle n’avait jamais bu d’alcool et qu’elle était en parfaite santé. Néanmoins, l’autorité sanitaire portugaise a considéré que sa mort était une triste coïncidence.

Israël a également fait état de deux décès dus à la pandémie des coïncidences : l’un chez un homme de 75 ans à Beit She’an, et l’autre chez un homme de 88 ans. Tous deux sont morts deux heures après la vaccination. Les autorités sanitaires israéliennes ont averti le public de ne pas attribuer ces décès au vaccin.

À Lucerne, en Suisse, un homme de 91 ans est mort cinq jours après avoir reçu le vaccin de Pfizer/BioNtech. Les autorités suisses ont qualifié tout lien de « très improbable ».

Le 3 janvier, le Dr Gregory Michael, un obstétricien de Miami et un enthousiaste promoteur du vaccin COVID-19, est mort d’une attaque hémorragique après avoir reçu le vaccin de Pfizer/BioNtech. Le Dr Michael a développé un purpura thrombocytopénique idiopathique aigu (PTI) – un effet secondaire connu du vaccin – immédiatement après avoir reçu l’injection. Sa numération plaquettaire est passée de 150 000 à zéro et n’a jamais rebondi.

Une armée d’experts du monde entier, impliqués dans le programme de vaccination, a été consultée dans le cadre d’efforts voués à l’échec pour rétablir le nombre de plaquettes du Dr Michael.

L’inévitable hémorragie cérébrale l’a tué deux semaines plus tard. La femme de Michael a déclaré que la mort de son mari était « liée à 100% au vaccin ». Elle a ajouté qu’il était en bonne santé physique, faisait souvent de l’exercice, buvait rarement de l’alcool, ne fumait jamais de cigarettes et n’avait pas de comorbidités connues.

Néanmoins, Pfizer a rejeté les blessures de Michael comme une autre triste coïncidence :

« Nous ne pensons pas pour l’instant qu’il y ait un lien direct avec le vaccin ». Pfizer a souligné que le PTI est également causé par une consommation excessive d’alcool et a raisonné que « aucun signal de sécurité n’a été identifié lors des essais de vaccination jusqu’à présent ».

Mardi, le New York Times a cité le Dr Jerry Spivak, un expert en troubles sanguins de l’Université Johns Hopkins, qui a déclaré :

« Je pense qu’il est médicalement certain que le vaccin était lié ».

Mais Pfizer/BioNtech n’aurait pas été susceptible de voir les signaux de thrombocytopénie dans ses brefs essais cliniques, insuffisamment enregistrés.

La thrombocytopénie survient dans 1 cas sur environ 25 000 à 40 000 doses du vaccin ROR. C’est également un effet secondaire tout aussi rare mais persistant des vaccins contre l’hépatite A, la tuberculose, le HPV, la varicelle, le DTaP, la polio et le HiB.

Un tel accident qui se produit à cette fréquence ne serait probablement pas vue dans l’essai clinique de phase II de Pfizer/BioNtech car seulement 22 000 personnes ont reçu le vaccin.

Cependant, une blessure de cette gravité survenant une fois sur 25 000 vaccins pourrait affaiblir ou tuer 12 000 des 300 millions d’Américains à qui la société espère administrer le vaccin.

Le public peut s’attendre à voir d’autres de ces manœuvres stratégiques : Lorsqu’un médecin mexicain de 32 ans, en bonne santé, a été hospitalisé pour une encéphalite – inflammation du cerveau et de la moelle épinière – après avoir reçu le vaccin de Pfizer/BioNtech, les médecins mexicains ont écarté l’accident vaccinal comme n’étant pas liée à la vaccination, estimant que l’affection n’avait pas été détectée dans les essais cliniques de Pfizer/BioNtech.

Cette semaine, une maison de retraite d’Auburn (New York) a rapporté, sans ironie apparente, que 32 des 193 résidents sont morts depuis que l’établissement a commencé à administrer le vaccin Pfizer le 21 décembre. La société affirme que ses clients meurent d’infections COVID-19, et non du vaccin.

Tout aussi inquiétant, d’autres décès n’ont peut-être pas été signalés.

Parmi les nombreux patients reconnaissants du Dr Michael se trouvait Tessa Levy, qui avait rendez-vous avec lui le mardi suivant sa mort, le 3 janvier. Michaels a mis au monde les quatre enfants de Tessa, sauvant l’un d’entre eux grâce à un ingénieux diagnostic en une fraction de seconde d’une maladie cardiaque rare qui aurait autrement tué le garçon.

Tessa est la fille de mon ami proche, le célèbre chirurgien de Beverly Hills, le Dr George Boris. « C’était un type sain, fort et vigoureux », m’a dit Tessa à propos de Michaels. « Il n’a jamais montré aucun problème de santé ».