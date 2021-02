14 membres de la macronie font parti du club élitiste Le Siècle

Un cercle très fermé où tous ses membres ont une règle : ne rien répéter de ce qui se dit dans leurs dîners.Il est un club élitiste qui a vu le jour en pleine Seconde Guerre mondiale, fondé par d'anciens résistants. Le Siècle est un endroit très fermé où ses membres, dirigeants politiques, économiques ou culturels français, se regroupent une fois par mois lors d'un dîner au Cercle de l'Union interalliée, au 33 rue du Faubourg-Saint-Honoré (Paris). Ils ont un mot d'ordre : ne rien répéter de ce qui se dit entre eux. Mais la liste de ses membres est d'ordinaire secrète. Or, nos confrères de l'Obs ont pu se procurer son annuaire, pourtant estampillé "confidentiel" en lettres capitales rouges. Et il se trouve que parmi ces membres, jugés pourtant "vieillissants", se trouvent onze membres du gouvernement ainsi que d'anciennes figures ayant servi sous Emmanuel Macron.La liste dévoilée par l'Obs comprend donc : Edouard Philippe (l'ancien Premier ministre), Muriel Pénicaud (ex-ministre du Travail), Jean-Michel Blanquer (ministre de l'Éducation), Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur), Florence Parly (ministre des Armées), Élisabeth Borne (ministre du Travail), Sébastien Lecornu (ministre des Outre-mer), Emmanuelle Wargon (ministre déléguée au Logement), Amélie de Montchalin (ministre de la Fonction publique), Agnès Pannier-Runacher (ministre de l'Industrie), Jean-Baptiste Djebbari (ministre des Transports), Franck Riester (ministre du Commerce extérieur), Clément Beaune (secrétaire d’État aux Affaires européennes) et Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée.Comme le souligne Libération , le Siècle a été présidé durant une année par Olivier Duhamel. Mais, il a été contraint de démissionner après les accusations d'inceste formulées par sa belle-fille Camille Kouchner. Dans le livre "La Familia Grande", Olivier Duhamel est accusé d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau. Une plainte a été déposée le 26 janvier dernier. Deux proches d'Olivier Duhamel ont dû quitter l'organisation face à la polémique : Jean Veil et Marc Guillaume, le préfet d'Ile-de-France. Fait rare, le conseil d'administration du Siècle, qui s'est réuni le 7 janvier, a pris position en dénonçant, dans un communiqué, des faits "d'une extrême gravité".L'Obs a enfin eu connaissance des personnes qui les ont remplacés, à savoir Pierre Sellal (ancien secrétaire général du Quai d'Orsay) et trois "piliers" de l'association : Patricia Barbizet, Nicole Notat et Véronique Morali. D'autres grands noms font partie de ce cercle très fermé, comme Augustin de Romanet (PDG d'ADP), Nicolas Baverez (essayiste), Stéphane Pallez (la PDG de la Française des jeux) ou encore Philippe Wahl (PDG du groupe La Poste).En 2017, les Echos évoquait un annuaire comptant plus de 600 noms. Parmi les personnalités politiques y figurant à l'époque, on trouvait aussi Nicolas Sarkozy, François Fillon, Rachida Dati, François Baroin ou Nathalie Kosciusko-Morizet.Source: Capital