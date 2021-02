Bill Gates a financé une campagne « expérimentale » illégale de vaccination contre le choléra en Haïti en 2016

Témoignage assez troublant du professeur Piarroux concernant son expérience du choléra et de son appartenance à la task force de lutte contre cette maladie en Haïti. Il a effectivement affirmé dans une récente ITW chez Thinkerview – mais également dans son livre Choléra – que Bill Gates (+ Gavi et OMS) a pratiqué une expérience totalement illégale de vaccination étant donné qu’il possédait déjà les usines en Corée du Sud pour fabriquer les vaccins et qu’il contrôlait l’OMS ! Il n’en a pas parlé aux Haïtiens et encore moins demandé leur consentement ! Ils ont été vaccinés comme du bétail alors que la maladie avait d’ailleurs disparu depuis un moment selon le Pr Piarroux.