Des archéologues découvrent des momies avec des langues en or

Une équipe d’archéologues menant des recherches au temple Taposiris Magna dans la ville égyptienne d’Alexandrie a découvert des momies vieilles d’environ 2.000 ans possédant des langues en or. L’information est révélée par le ministère égyptien des Antiquités.

Les scientifiques ont découvert seize tombes creusées dans la roche. Dans les tombes se trouvaient les restes de momies avec des amulettes dorées en forme de langues. Les archéologues pensent que les “langues en or” étaient destinées aux morts pour qu’ils puissent parler au dieu Osiris: selon la mythologie égyptienne, il était le dieu des enfers qui jugeait les morts. Le temple de Taposiris Magna est dédié à Osiris et à la déesse Isis, elle était à la fois l’épouse et la sœur d’Osiris.

Le cartonnage - un matériau composé de couches de plâtre, de lin et de colle - dans lequel était enveloppée la momie comportait un Osiris en or. Sur le cartonnage entourant la tête d’une deuxième momie, on pouvait voir des décorations dorées en forme de couronne, des cornes et de cobra. Sur la poitrine se trouvait une chaîne à laquelle était suspendue la tête d’un faucon, symbole du dieu Horus. Deux momies avaient des restes de parchemins avec elles. Ils sont actuellement en cours d’analyse et de décryptage.

Précédemment, les chercheurs avaient trouvé le masque funéraire d’une femme, huit fragments d’une couronne en or et huit masques en marbre de la période gréco-romaine. Ils ont également trouvé une série de pièces de monnaie portant le nom et le portrait de Cléopâtre, ce qui indique que le site était probablement utilisé pendant son règne.

Les fouilles sont menées par une équipe d’archéologues égyptiens et de l’Université de Saint-Domingue en République Dominicaine. Les recherches sont toujours en cours.

