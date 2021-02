Effets secondaires du vaccin AstraZeneca – Chiffres inquiétants à l’hôpital de Périgueux

La secrétaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a diffusé largement une lettre ouverte où elle dénonce les effets du vaccin AstraZeneca sur les soignants et agents du centre hospitalier de Périgueux (Dordogne).

« Depuis la semaine dernière, et suite aux premières vaccinations, un nombre considérable d’entre eux ont développé de très lourds effets indésirables engendrant un absentéisme supplémentaire », écrit-elle. Elle rappelle aussi qu’il n’est pas efficace contre le variant sud-africain.

Chiffres inquiétants

Elle poursuit avec des chiffres inquiétants. « Au vu des informations que nous avons pu rassembler, le pourcentage d’agents ayant contracté des effets indésirables est très élevé (entre 50 et 70%) par rapport au seuil de tolérance en général (10%). Vous n’aurez pas non plus manqué de remarquer que la situation n’est pas exclusive à notre département, puisque le Nord-Ouest est lui aussi, tout comme Dunkerque, confronté aux mêmes effets indésirables ». La secrétaire du CHSCT demande donc une suspension de l’utilisation de ce vaccin qui rend des soignants malades.

Enfin, elle demande de poursuivre la vaccination avec d’autres produits. « C’est pourquoi, en attendant d’avoir un retour d’expérience plus large et une idée plus précise de l’ampleur des effets indésirables, nous vous demandons de bien vouloir autoriser la vaccination des soignants et des agents avec le vaccin Pfizer ou Moderna, à l’instar de certaines maisons de santé de notre département qui en bénéficient ».

source : https://www.sudouest.fr/sante

via https://lemediaen442.fr/