En Inde, Greta Thunberg face à une enquête pour « conspiration criminelle »

Vu qu’on nous bassine à longueur de journée avec le Covid, les vaccins et ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire pendant ces prochaines vacances scolaires, il vous a peut-être échappé le fait qu’il y a depuis quelques temps de grosses manifestations des fermiers et agriculteurs en Inde. Et voilà que selon le New York Post, Greata Thunberg, doit être interrogée dans une enquête pour « conspiration criminelle…