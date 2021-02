Flambée de décès au Portugal et à Monaco

Au printemps dernier je célébrais ces pays qui traitaient les malades dès les premiers symptômes et n’avaient pas de morts. Depuis c’est fini, la logique du doliprane s’est imposée et le nombre de décès flambe !

Il fut un temps où Monaco était un Paradis, le Prince rendait visite au Professeur Raoult et le peuple était soigné avec le protocole de l’IHU (décision du 27 mars). Les bienheureux ne comptèrent que 2 décès pour 58 000 habitants et le tout sans confinement.

Hélas après l’étude bidon de la call girl (Lancetgate), l’hydroxychloroquine fut interdite…

Monaco continua à faire la fête.

Les premiers vaccins ont été acheminés le mercredi 29 décembre 2020 par des circuits logistiques spécifiques et sécurisés mis en place pour assurer la conservation et la livraison du vaccin dans de bonnes conditions… Dès les premiers jours du mois de janvier, les personnes de plus de 75 ans résidant en Principauté ayant fait part de leur souhait d’être vaccinées ont été contactés pour un rendez-vous vaccinal.

Le 14 janvier, après les plus de 75 ans, les personnes âgées de 65 à 74 ans ont été destinataires d’un courrier du gouvernement, pour les sensibiliser à se faire vacciner.

La mortalité après vaccin flambe à Monaco. – 3 décès de mars 2020 au 8 Janvier 2021 –

début vaccination le 1er janvier

16 décès de plus depuis le 8 Cherchez l’erreur ?

Pour le Portugal tout est dit dans cette video :

Précisons que l’hcq fit également interdite après la premiere pandémie.