Ivermectine : Japon, Andrew Hill, OMS... ça bouge ! pendant que l'AFP désinforme

Mise à jour le 17 février 2021 à 00:54

Un article de AFP datant du 2 février 2021, qui concluait que l'efficacité de l'ivermectine n'est pas scientifiquement prouvée, n'est toujours pas mis à jour. En omettant des informations importantes et ne mettant pas à jour cet article suite aux diverses communications, l'AFP et sa journaliste Julie Charpentrat commettent une fake news. Par exemple, l'AFP ne mentionne pas le debriefing que nous avons effectué avec le Pr Hill ou les diverses analyes, préférant se cantonner à des "opinions" fournis par divers instituts. L'AFP ne mentionne pas non plus le rapport scientifique remis par Me Teissedre à l'ANSM début février qui contient une revue des études et preuves disponibles. De manière additionnelle, Me Teissedre rappelait lors de l'audience au Conseil d'Etat que, pour obtenir une recommandation temporaire d'utilisation, la simple présomption d'efficacité suffit. En résumé l'article de l'AFP ne représente pas une analyse objective de l'état de la science. Nous regrettons que ce manque de discernement induise le lecteur en erreur en omettant des informations critiques. Les preuves s'accumulent en faveur de l'efficactité de l'ivermectine, au Japon, elle est recommandée. Rappelons que l'AFP était très prompt à publier l'information sur l'étude Lancet le 22 mai 2020 et à vanter les mérites du remdesivir sur la base de simple communiqué de presse de son fabricant sans aucune autre forme d'analyse.

La France au travers de son agence du médicament aura démontré qu’elle est incapable de voir seule l’évidence, qu’elle a perdu sa souveraineté et sa clairvoyance en attendant le feu vert d’un escargot.