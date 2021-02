La mortalité due au vaccin Pfizer est de 1 décès/25300 injections

Le dernier rapport de l’ANSM comptabilise et répertorie tous les effets secondaires dus à la vaccination contre le covid-19 (Comirnaty de Pfizer).

Jusqu’au 29 janvier 2021 pour 1 447 000 injections, on constate un nombre cumulé de décès de 57 ! Ce qui donne un décès pour 25 300 injections ! Ce chiffre est astronomique, il est véritablement effrayant. Vous pouvez constater la réalité de ces chiffres dans le tableau ci-dessous ainsi qu’en cliquant sur le lien de la source du document de l’ANSM. Sans oublier bien entendu les effets indésirables graves comme les AVC, les paralysies faciales, les vascularites, diabète, insuffisance rénale aiguë…

Bien entendu, les autorités vont systématiquement nier le lien de causalité entre la vaccination et le décès. Comme toujours, c’est déjà le cas pour un tas d’autres vaccinations malgré l’apparition de maladies graves sur un nombre très important de patients comme par exemple la myofasciite à macrophages ou l’explosion spectaculaire et gravissime du nombre de cas d’autisme chez les nouvelles générations d’enfants.

Si on veut extrapoler et connaître le nombre de décès à l’issue de cette campagne massive portant sur 67 millions de Français on arrive au chiffre hallucinant de 2622 morts, presque autant que les accidents de la circulation. Il faudra également s’attendre à des effets secondaires plus nombreux à la deuxième injection. Bref, ce n’est que le début de ce scandale sanitaire…