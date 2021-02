La société secrète qui possède l’Amérique pour un trillion de dollars

Qui possède l’Amérique ? Cela dépend de la personne à qui vous posez la question.

De plus en plus d’avis pointent du doigt une organisation obscure, mais immensément puissante, appelée CEDE and Company.

Cette petite institution financière basée à New York compte une douzaine de directeurs et pas plus d’une demi-douzaine d’employés mais détient, selon certains rapports, quelque 34 000 milliards de dollars d’actifs.

Un système complexe d’organismes interdépendants, tels que The Depository Trust & Clearing Corporation, la National Securities Clearing Corporation et la Fixed Income Clearing Corporation, surveille toutes les transactions boursières aux États-Unis. Ils sont tous placés sous l’égide de la Cede.

Et, sur le papier du moins, possède toutes les actions négociées.

Le secret de plusieurs milliards de dollars fonctionne ainsi : La Depository Trust Company est une banque privée pour les titres. Toute autre organisation financière aux États-Unis, banquiers et maisons de courtage, est tenue d’adhérer à la DTC.

Tout comme la Réserve fédérale, la DTC est une société privée chargée de la responsabilité nationale. Elle traite toutes les valeurs mobilières en actions et en papier pour chaque banque et maison de courtage américaine.

Cede possède techniquement la quasi-totalité des actions émises publiquement aux États-Unis. Les investisseurs privés ne possèdent pas les actions qu’ils pensent posséder, mais ont plutôt des droits contractuels qui font partie d’une chaîne complexe de droits aboutissant à Cede and Company.

Cela semble incroyable et abstrait, mais cela a un impact sur chaque Américain. Et tant que les États-Unis resteront la principale puissance économique sur Terre, cela nous affectera aussi.

La Depository Trust Company contrôle absolument toutes les transactions d’actifs papier en Amérique et elle détient physiquement la majorité des actions et des certificats d’obligations en son nom.

Très peu de personnes détiennent de véritables certificats d’actionnariat. La plupart font confiance à leurs courtiers pour le faire à leur place.

Et de nombreux Américains, qui contrairement aux Britanniques dépendent de financements privés pour leur retraite et leur santé, s’inquiètent que ces précieuses réserves puissent à tout moment « disparaître » du jour au lendemain pour assurer le paiement du remboursement de l’énorme dette nationale.

La Depository Trust & Clearing Corporation est notoirement peu favorable à faire de la publicité, mais Jim McNeff de la DTC s’est entretenu avec le journaliste financier Anthony Wayne. Expliquant à Wayne à quel point la gouvernance de la DTC sur le marché boursier américain était infaillible, il a déclaré : « Le premier test contrôlé de la DTC a eu lieu il y a 4 ou 5 ans. Vous souvenez-vous du Lundi noir ? Il y a eu 535 millions de transactions le lundi, et 400 millions le mardi ».

« La DTC a autorisé chaque transaction sans le moindre pépin ! ».

La conclusion de Wayne à l’issue de cette interview, selon laquelle le Lundi noir – une crise financière colossale qui a ruiné de nombreux Américains – était un test de contrôle. Qu’il s’agissait d’une catastrophe délibérément manipulée au profit de la DTC.

Le système financier mondial devenant de plus en plus complexe, il est de plus en plus difficile, même pour les experts, d’en comprendre une seule partie.

Le krach financier de 2008, qui a entraîné une crise du marché américain des prêts hypothécaires à risque et une série de renflouements massifs que les contribuables continuent de payer, n’est qu’un symptôme d’un système qui est trop grand pour faire faillite.

Comme l’a dit un utilisateur de Reddit : « L’Amérique a fait faillite 4 fois. Le gouvernement a hypothéqué tout le pays. Personne ne possède vraiment quoi que ce soit… nous n’avons même pas nos certificats de naissance originaux. Les titres et les actes ont des minuscules caractères qui vous indiquent que l’original est à la DTCC. » Tous les gens, et leurs biens, appartiennent en réalité à la Cede, qui appartient aux banquiers privés…

« Ce n’est pas un système légal, mais il est légal ».

source : https://www.dailystar.co.uk/news

via http://www.geopolintel.fr/