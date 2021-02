Les autorités sanitaires traditionnelles affirment que se faire vacciner contre la grippe chaque année est le meilleur moyen de se prémunir contre la grippe. Mais où sont les données scientifiques qui étayent cette affirmation ?

Par le DR. MERCOLA (Article de 2017)

Si vous êtes tombé dans le panneau de cette campagne de propagande annuelle à plusieurs reprises, vous serez peut-être surpris de découvrir que la littérature médicale suggère que la vitamine D pourrait en fait être une stratégie beaucoup plus efficace, et les preuves en ce sens remontent à au moins une décennie.

Le Dr John Cannell, fondateur du Conseil de la vitamine D, a été l’un des premiers à introduire l’idée que la carence en vitamine D pourrait en fait être une CAUSE sous-jacente de la grippe.

Son hypothèse a été publiée pour la première fois dans la revue Epidemiology and Infection en 2006 . Elle a ensuite été suivie d’une autre étude publiée dans la revue Virology Journal en 2008.

L’année suivante, la plus grande étude nationale représentative de ce type à ce jour a découvert que les personnes ayant les taux de vitamine D les plus bas ont en effet déclaré avoir beaucoup plus de rhumes ou de cas de grippe. En conclusion, l’auteur principal, le Dr. Adit Ginde, a déclaré :

“Les résultats de notre étude confirment le rôle important de la vitamine D dans la prévention des infections respiratoires courantes, telles que le rhume et la grippe. Les personnes souffrant de maladies pulmonaires courantes, telles que l’asthme ou l’emphysème, peuvent être particulièrement sensibles aux infections respiratoires dues à une carence en vitamine D”.

La vitamine D est plus efficace que le vaccin contre la grippe si vos taux sont faibles

Depuis lors, un certain nombre d’études sont arrivées à des conclusions similaires. Plus récemment, une revue scientifique , de 25 essais contrôlés randomisés a confirmé que la supplémentation en vitamine D renforce l’immunité et réduit les taux de rhume et de grippe.

Dans l’ensemble, les études ont porté sur près de 11 000 personnes provenant de plus d’une douzaine de pays. Comme l’a rapporté le Time Magazine :

“… Les personnes qui prenaient des suppléments de vitamine D quotidiennement ou de façon hebdomadaire étaient moins susceptibles de déclarer des infections respiratoires aiguës, comme la grippe ou le rhume, que celles qui n’en prenaient pas…

Pour les personnes présentant les carences en vitamine D les plus importantes (taux sanguins inférieurs à 10 [ng/mL]), la prise d’un complément réduit de moitié le risque d’infection respiratoire.

Les personnes ayant des niveaux de vitamine D plus élevés ont également constaté une légère réduction du risque : environ 10 %, ce qui est à peu près égal à l’effet protecteur du vaccin antigrippal injectable, selon les chercheurs”.

Comme Cannell avant eux, les chercheurs pensent que la vitamine D offre une protection en augmentant les peptides antimicrobiens dans les poumons, et que “c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les rhumes et les grippes sont plus fréquents en hiver, lorsque l’exposition au soleil (et donc la production naturelle de vitamine D par le corps) est la plus faible…”.

Selon cette équipe de recherche internationale, la supplémentation en vitamine D pourrait prévenir plus de 3,25 millions de cas de rhume et de grippe chaque année rien qu’au Royaume-Uni. Une autre statistique montrant que la vitamine D est une stratégie plus efficace que le vaccin contre la grippe est le “nombre nécessaire pour traiter” (NNT).

Au total, une personne serait épargnée par la grippe pour 33 personnes prenant un supplément de vitamine D (NNT = 33), alors que 40 personnes doivent recevoir le vaccin anti-grippe pour prévenir un cas de grippe (NNT = 40).

Parmi les personnes présentant une grave carence en vitamine D au départ, le NNT était de 4. En d’autres termes, si vous avez une carence en vitamine D au départ, la supplémentation en vitamine D est 10 fois plus efficace que le vaccin contre la grippe.

Optimiser la vitamine D peut être votre meilleure défense contre la grippe

À mon avis, l’optimisation des niveaux de vitamine D est l’une des meilleures stratégies de prévention de la grippe et de santé optimale disponibles. Votre alimentation joue bien sûr aussi un rôle important, car elle constitue la base d’une bonne fonction immunitaire.

Une alimentation riche en sucre [raffinés] est un moyen sûr de diminuer la capacité innée de votre corps à combattre les infections de toutes sortes en altérant radicalement le fonctionnement de votre système immunitaire.

Cependant, je ne suis pas d’accord avec le fait que la meilleure solution consiste à enrichir davantage d’aliments transformés en vitamine D, bien que je sois conscient que cela pourrait avoir un impact plus important chez les personnes qui ne sont pas conscientes des effets bénéfiques du soleil sur la santé en général.

Je pense qu’une exposition solaire raisonnable est la manière idéale d’optimiser votre vitamine D. La prise d’un complément de vitamine D3 n’est recommandée que dans les cas où vous ne pouvez tout simplement pas obtenir une exposition solaire raisonnable en quantité suffisante.

Il est également important de souligner que, contrairement à ce qui est rapporté par la plupart des grands médias , y compris le rapport NPR ci-dessus, la plupart des gens ne peuvent pas optimiser leur taux de vitamine D en prenant les 600 UI de vitamine D recommandées dans les aliments enrichis. La dose dont vous avez besoin dépend en fait de votre taux sanguin actuel de vitamine D.

S’il est très faible, vous pouvez avoir besoin de 8 000 à 10 000 UI de vitamine D3 par jour pour atteindre et maintenir un niveau cliniquement pertinent de 45 à 60 nanogrammes par millilitre (ng/mL). La seule façon de savoir quelle quantité il vous faut est de vous faire tester au moins une ou deux fois par an.

Si vous prenez des suppléments depuis un certain temps et que vos niveaux sont toujours inférieurs à 45 ng/mL, vous savez alors que vous devez augmenter encore votre dose. Si vous utilisez un complément oral, veillez également à augmenter votre apport en vitamine K2 et en magnésium, car ces nutriments contribuent à optimiser les niveaux de vitamine D.

Autres études soutenant le lien entre la carence en vitamine D et la grippe

Dans une étude publiée en 2010 , des chercheurs ont étudié l’effet de la vitamine D sur l’incidence de la grippe saisonnière chez les écoliers. L’étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, a porté sur 430 enfants, dont la moitié a reçu 1 200 UI de vitamine D3 par jour et l’autre moitié un placebo.