Le prix Nobel Michael Levitt dénonce l’OMS, ses collègues scientifiques, la censure de Facebook et les politiques

Le prix Nobel de chimie, Michael Levitt, dénonce la totale irresponsabilité des scientifiques depuis le début du Covid, la censure de Facebook et la position de l’OMS.

« Je suis contre le confinement stupide sans considérer le tableau dans son ensemble, et pas seulement combattre un virus qui est exactement aussi dangereux que la grippe, mais éviter également les dégâts économiques que chaque pays s’est causés, sauf la Suède.

Nous avons vraiment vraiment échoué en tant que groupe, il y a eu des gens intelligents en Suède et c’est à peu près tout. L’Allemagne est réinfectée parce qu’elle a confiné trop fortement.

Le niveau de stupidité que nous observons a été incroyable, et cela nécessite juste un peu de discussion entre personnes intelligentes. »

Michael Levitt