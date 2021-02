Le taux de suicide chez les jeunes augmente, les services de pédopsychiatrie arrivent à saturation

Des enfants qui rentrent chez eux en demandant à leurs parents s’il faut qu’ils se suicident. Une augmentation de 20% du passage à l’acte chez les adolescents, rapporte Europe 1.

C’est à Strasbourg que le service de pédopsychiatrie arrive à saturation.

Catherine, en première ligne, alerte sur la détresse psychique des jeunes dans notre pays.

En cause évidemment, les mesures sanitaires inhumaines imposées à notre jeunesse, alors que le Covid ne touche en grande majorité que les personnes âgées.

Elle explique que face à cette surcharge, son service n’est plus en mesure de pouvoir aider et accompagner au mieux les enfants et les adolescents.

Voilà encore un signe de la gestion criminelle de la crise de la part du gouvernement, qui prétend vouloir sauver des vies de personnes âgées en sacrifiant les jeunes… Une façon – une de plus – de diviser (jeunes et vieux cette fois). Les personnes âgées ne sont pourtant pas oubliées puisque si le protocole du Pr Raoult est interdit dans les Ehpad, en revanche le Rivotril est fortement conseillé…

source : https://lemediaen442.fr/