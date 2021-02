Les petits lyonnais qui ne mangent pas de viande chez eux n'en mangeront plus non plus à l'école, acte le maire écolo

La mairie de Lyon a imposé un menu unique et sans viande dans toutes les cantines à partir de la rentrée. La mesure est temporaire et a été prise pour préserver le service des repas en pleine crise sanitaire. L’opposition dénonce l’imposition aux enfants d’une «idéologie écologiste».

À partir de la rentrée du 22 février, toutes les cantines scolaires de Lyon serviront un menu unique et sans viande. La mesure a été prise par le maire écologiste Grégory Doucet, écrit Lyon Magazine. Le protocole entre en vigueur «pour servir plus rapidement les élèves» et assurer «la fluidité des repas» dans les écoles primaires, cite le magazine le mail de l'adjointe chargée de l'Éducation, Stéphanie Léger.

Cette mesure sera temporaire, jusqu'aux vacances de Pâques, ont précisé les autorités de la ville au média.

Selon la mairie, c’est la seule manière de préserver le service des repas à la cantine face aux restrictions imposées par la crise sanitaire. Le menu unique ne sera pas végan: pour remplacer la viande il comprendra d'autres protéines comme des œufs et du poisson.

L’opposition s’insurge

La nouveauté ne plaît pas à tout le monde. D’après Étienne Blanc, sénateur LR et président du groupe d'opposition, «la majorité écolo-extrême» impose avant tout son «idéologie aux enfants lyonnais».