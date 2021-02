Nouvelle souche de coronavirus ou tromperie colossale ? Un mirage peut-il en cacher un autre ?

Pour comparer les 75 000 articles écrits sur le Sida évoqués par Kary Mullis (sur onze années depuis la « découverte » du VIH par Montagnier), j’étais curieuse de savoir combien d’articles scientifiques avaient été publiés sur le Sras-CoV-2/Covid-19 depuis le début de la « crise ». Selon un article de Nature Index publié le 28 août 2020, une étude estimait qu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, pas moins de 23 634 articles uniques publiés avaient été indexés sur Web of Science et Scopus. 23 634 articles publiés en six mois !

Mais ce n’est pas tout.

Selon Science & Diplomacy, le nombre d’articles incluant le terme « coronavirus » qui ont été publiés dans les revues à comité de lecture au cours des six premiers mois de 2020 excède le nombre des 70 années précédentes. La voilà la « vague » ! Par ailleurs, les revues scientifiques publient des articles Covid-19 jusqu’à huit fois plus vite que les articles sur d’autres sujets, selon une analyse portant sur plus de 850 articles.

La pandémie a peut-être accéléré l’adoption de l’examen rapide par les pairs, mais un préprint publié sur biorXiv et intitulé « La science ouverte sauve des vies — Les leçons à tirer de la pandémie de Covid-19 » fait craindre que les conflits d’intérêts ne nuisent à l’équité et à la transparence. En effet, Lonni Besançon, de l’université Monash de Melbourne, en Australie, et ses collègues ont analysé 12 682 articles Covid-19 indexés sur la base de données PubMed. Ils ont constaté que 8 pour cent d’entre eux avaient été examinés et acceptés pour publication le jour où ils avaient été soumis, ce qui suggère que dans certains cas, le processus d’examen par les pairs a été précipité, et l’on pourrait penser qu’ils n’a dans certains cas (combien ?) pas été effectué du tout. Ils ont aussi identifié des conflits d’intérêts éditoriaux dans 43 pour cent de ces articles, y compris pour les auteurs qui étaient également rédacteurs en chef des revues auxquelles ils ont soumis.

Les préoccupations concernant l’équité et la transparence du processus d’évaluation par les pairs lorsque des délais d’acceptation des résultats sont aussi courts sont ici clairement mises en évidence. Et les auteurs de s’en inquiéter : « L’accélération de la procédure d’examen par les pairs ne devrait donc se faire que lorsque la rigueur scientifique peut être maintenue, car sa perte pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les patients et pour la santé publique dans son ensemble. » Elles ont clairement d’ores et déjà des conséquences désastreuses…

Une autre étude publiée sur Scientometrics fait part quant à elle du fait que la majorité des articles relatifs au Covid-19 publiés dans les trois premiers mois n’ont fourni aucune nouvelle information sur la « maladie ». L’étude a également révélé que seuls quelques articles publiés (3,6 pour cent) faisaient état de réserves dans les résumés, telles que le risque de biais de sélection et le besoin de preuves supplémentaires, ce qui pourrait conduire à accorder une importance excessive aux conclusions et recommandations des articles.

Et puis il y a cet informaticien, Daniel Acuna de l’université de Syracuse à New York, qui a détecté des centaines d’images dupliquées de coronavirus dans les préprints. Il a appliqué un outil logiciel qu’il a développé pour extraire et comparer quelque 21 000 images dans 3 500 préprints postés sur medRxiv et bioRxiv. En appliquant des algorithmes capables d’identifier les images correspondantes dans des dizaines de milliers d’articles à la fois, l’outil d’Acuna a identifié en juin 2020 environ 400 images potentiellement dupliquées en seulement quatre heures, et a exposer 24 articles sur un site Web qu’il a créé avant de les signaler sur PubPeer, une plateforme de revue et de discussion. Les conclusions d’Acuna ont suscité une avalanche de discussions, certains chercheurs remettant en question l’exactitude de son outil et d’autres affirmant que les images devaient encore être vérifiées par des yeux humains pour s’assurer qu’elles n’étaient pas faussement étiquetées comme étant dupliquées. On se défend et se rassure comme on peut.

Les tests pour (soi-disant) dépister le Sida et les tests PCR pour (soi-disant) dépister le Covid-19

Le magazine Neosanté a publié en 2013, un dossier écrit par Renaud Russeil qui « commence par nous rappeler que le dépistage du VIH est une véritable fumisterie, particulièrement funeste pour les femmes et les enfants. ». Dans les extraits ci-dessous, les mises en gras porteront sur les similitudes précédemment évoquées :

« Il convient, une nouvelle fois, de remonter le cours de l’histoire du Sida. La déontologie de la science veut qu’une découverte majeure soit accompagnée par la publication de travaux que valide la communauté scientifique. Dans le cas du VIH, une prétendue urgence (ou principe de précaution, utilisé comme passe-partout) a justifié la tenue d’une conférence de presse politique très médiatisée, convoquée par la Secrétaire d’état à la santé américaine, Margareth Heckler, le 23 avril 1984. Les travaux de l’équipe américaine, n’avaient pas été validés par la communauté scientifique. De plus, ils ressemblaient trop à ceux de l’équipe française (une sorte d’usurpation, de fraude) ; ce qui déclencha une véritable guerre entre les deux pays pour s’adjuger la paternité du virus. Plus tard, aucune publication scientifique n’a confirmé que l’une des deux équipes (Gallo et le HTLV3, Luc Montagnier et le LAV) avait effectivement isolé et surtout purifié le VIH . Les photos publiées 14 ans plus tard suite aux travaux d’équipes américaines et européennes comprennent également de nombreuses failles . Sans purification du virus, il est impossible de démontrer in vitro le processus d’infection des cellules par ce virus. La communauté scientifique n’a donc jamais validé sur la base d’études conformes aux protocoles de Koch (on est en 1984), la responsabilité du VIH dans la chute de l’immunité cellulaire. Aujourd’hui, des milliers de chercheurs et professionnels de santé dans le monde s’opposent à ce qui n’est qu’un consensus.

Ainsi commença le Sidagate. Le conflit entre les deux gouvernements (celui de Ronald Reagan d’un côté, celui de Jacques Chirac de l’autre, 1er Ministre de François Mitterrand), durera plus de deux ans. Finalement, les deux partis trouveront un compromis en 1987, et accepteront de se partager les milliards de dollars de royalties générés par les tests de dépistage et autres accessoires. Vingt-quatre ans plus tard, les instances médicales destitueront Robert Gallo (fraude confirmée) et accorderont le Nobel de Médecine à l’équipe française. Tandis que la pandémie annoncée n’éclatera que dans les chiffres officiels, revus à la baisse depuis plusieurs années par les épidémiologistes les plus conformistes . Curieusement, on ne parlera plus jamais d’isolation du virus, malgré le vide scientifique, l’absence de référence pour documenter une affirmation qui dérange de plus en plus. Le Sidagate repose effectivement sur un consensus : un rétrovirus qui n’a jamais été isolé se transmettrait de multiples manières et provoquerait de multiples maladies, la plupart d’entre elles étant connues de longue date. Incapables de répondre par de véritables arguments scientifiques qui défendraient l’hypothèse VIH, ses supporteurs s’attaquent par voix de presse à la personnalité de leurs opposants, utilisant l’indignation, des termes à la mode suggérant la calomnie et font d’eux des ennemis publiques — révisionniste, négationniste, dissident, voire assassin. Mais on ne comble pas un vide scientifique par des déclarations à sensation.

En 1997, Luc Montagnier affirmait lors d’une interview réalisée par Djamel Tahi : « … l’analyse des protéines du virus requiert une production massive et la purification […] Je répète, nous ne l’avons pas purifié. » L’isolation du VIH purifié n’avait donc pas été réalisée. Les rétrovirus observés au microscope électronique, identifiés comme étant le VIH, le furent à partir de cultures de laboratoires complexes, pas à partir du sang des malades du Sida. C’est ce qu’affirme depuis plus de vingt-cinq ans Etienne de Harven, spécialiste de la microscopie électronique. Sans isolation conforme aux protocoles de Koch, sans purification pour obtenir le gold standard, la norme en la matière, il est impossible de démontrer que le VIH est la cause du déficit immunitaire et qu’il est transmissible. Beaucoup plus grave : il est impossible de fabriquer un test de dépistage dont on aura évalué la sensibilité et la spécificité. Le dépistage du VIH est donc impossible.

Les tests Elisa et Western Blot utilisés pour le dépistage du VIH réagissent à des protéines. Si le VIH n’a été ni isolé ni purifié, les tests identifient effectivement des protéines qui provoquent une réaction positive; dans ce sens, ils sont fiables à 99 pour cent. En revanche, ils ne peuvent pas certifier que ces protéines proviennent ou sont une réaction au VIH. On sait aujourd’hui qu’il existe 70 causes reconnues autres que le VIH pour qu’un test de dépistage donne un faux résultat positif. »