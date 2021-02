Persévérance sur Mars: que se passe-t-il sur la planète rouge d’après les premières images?

Les informations sont parfois déroutantes, alors que de nombreuses personnes souffrent de fatigue pandémique: on ne peut même pas boire un café en bas de chez soi, mais par contre, les robots n’ont aucun problème pour aller se promener dans l’espace et prendre des photos sur Mars! Cela n’a échappé à personne, Perseverance, le “rover” de la NASA a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021 et samedi 20 nous avions déjà reçu les premières images en couleur de son périple sur la planète rouge.

Quatre photos en couleur ont été reçues pour l’instant, trois de Persévérance et une de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonde qui survole Mars depuis 2006, et dont la caméra High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) est capable de photographier, depuis des années, la surface martienne. Cette caméra, située à 700 km du rover, est responsable d’immortaliser le travail de son partenaire. Par exemple, elle a capturé le moment où Perserverance s’est posé sur Mars.

Les trois autres images captées par Persévérance sont la surface de la planète, une des six énormes roues du rover, et une vue de « haut » du rover.



Enfin des photos de signes de vie microbienne ancienne?



Un des principaux objectifs de la mission de Perseverance sur Mars, est, selon la NASA , et notamment la recherche de “signes de vie microbienne ancienne”. En effet, la vie sur Mars selon les scientifiques, aurait pu voir le jour seulement il y a trois à quatre milliards d’années, lorsque l’eau coulait encore sur la Planète rouge. Des données sur la géologie et le climat seront collectées ultérieurement pour analyser ces échantillons de manière approfondie sur Terre. Pour les zones peu accessibles, le mini-hélicoptère Ingenuity, qui est rattaché au rover Persévérance sera en charge de l’exploration. Une prouesse technique car c’est le premier aéronef qui volera dans une atmosphère autre que l’atmosphère terrestre, et sa batterie doit supporter des températures allant jusqu'à moins 90 degrés Celsius.

Pour vous changer les idées malgré les restrictions sanitaires, vous pouvez suivre les aventures du Rover Persévérance racontées à la première personne sur son compte Twitter et regarder la vídeo de l’atterrissage du Rover sur Mars.