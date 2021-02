Plusieurs cas humains de grippe aviaire détectés en Russie, l'OMS alertée

Sept cas de grippe aviaire ont été détectés dans un élevage de volailles dans le sud de la Russie, a déclaré samedi 20 février la directrice de l’agence sanitaire russe Anna Popova. La Russie a envoyé des informations à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant le premier cas d'infection humaine par un nouveau type de grippe aviaire.

«Les données sur le premier cas mondial d'infection humaine par la grippe A(H5N8) ont déjà été envoyées à l'Organisation mondiale de la santé. C'est arrivé il y a quelques jours, dès que nous avons été absolument sûrs de nos résultats», a-t-elle déclaré.

Ce premier cas a été confirmé en laboratoire par le centre russe Vektor. Les scientifiques ont isolé le matériel génétique de cette grippe chez sept employés et des mesures ont été prises visant à les protéger. La situation n’a pas évolué depuis. «Tous, les sept personnes dont je parle aujourd’hui, se sentent bien, leur évolution clinique a été très légère», assure Mme Popova.

Transmission

Toujours selon l’agence, ce nouvel agent pathogène a franchi la barrière inter-espèces mais n’est pas transmissible d’Homme à Homme à ce stade. Il faudra encore attendre pour déterminer à quelle vitesse les mutations se réalisent pour permettre au virus de se transmettre d’une personne à une autre.

Anna Popova appelle toutefois à commencer à préparer des tests et des vaccins «au cas où ce virus deviendrait plus pathogène et plus dangereux pour l’Homme».