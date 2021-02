Rapport choquant du gouvernement britannique : Des injections expérimentales d’ARNm ont causé 1716 cas de troubles oculaires et rendu 22 personnes aveugles

Le gouvernement du Royaume-Uni a recueilli des données critiques sur la fiabilité des “vaccins” de Pfizer/BioNTech et d’Oxford/AstraZeneca, et le dernier rapport ne brosse pas un joli tableau.

Jusqu’au 24 janvier, près de 50 000 cas de lésions ont été signalés pour ce vaccin spécifique, y compris la mort soudaine de sept citoyens britanniques :



1,5 million de doses supplémentaires du “vaccin” de l’université

Au moins une personne sur 333 souffre d’effets indésirables graves dus au vaccin au Royaume-Uni

d’Oxford/AstraZeneca ont été reçues dans les bras de citoyens britanniques, ce qui a entraîné 21 032 autres effets indésirables. Ces événements indésirables ont été enregistrés jusqu’au 24 janvier 2021 dans le cadre du système de carte jaune de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, et n’incluent pas toutes les lésions pertinentes et actuelles.

Le taux actuel de lésions dues au vaccin (en cours de notification) est de 1 sur 333 personnes. Ce taux est probablement beaucoup plus élevé parce que les gens hésitent souvent et/ou ont honte de déclarer des lésions dues au vaccin ; beaucoup de gens considèrent la vaccination comme une solution sûre et efficace à 100 % et n’osent pas la remettre en question. De nombreux médecins refusent d’admettre que les lésions dues au vaccin sont réelles.

Les effets indésirables ne sont pas non plus des problèmes mineurs qui se résolvent en un jour. Ces effets indésirables peuvent altérer la vie, provoquer des accidents vasculaires cérébraux, une inflammation du cœur, une paralysie musculaire, la cécité et un choc anaphylactique.

Avant le lancement des vaccins expérimentaux à ARNm, les sociétés pharmaceutiques ont signé des contrats avec tous les grands gouvernements du monde, afin de contourner l’État de droit et d’indemniser leur société de la responsabilité de toutes les lésions inévitables liées aux vaccins qu’elles savaient susceptibles de se produire.

Les rapports les plus choquants concernent les troubles oculaires [chiffres mis à jour] :

978 personnes ont été diagnostiquées avec des troubles oculaires après des injections du vaccin de Pfizer-BioNTech

738 personnes ont été diagnostiquées avec des troubles oculaires après des injections du vaccin d’AstraZeneca (1716 au total)

Au total 22 personnes sont devenues aveugles



Le vaccin de Pfizer/ BioNTech a causé soixante-neuf incidents de paralysie faciale de Bell, une condition qui paralyse les muscles d’un côté du visage.

Le gouvernement continue de minimiser les lésions et les décès causés par les vaccins

Les vaccins expérimentaux ont également tendance à provoquer des attaques auto-immunes dans le système cardiovasculaire. Vingt et une personnes ont subi un accident vasculaire cérébral (AVC) après avoir été vaccinées.

Il y a eu d’autres événements cardiovasculaires graves, notamment un infarctus du tronc cérébral, un infarctus cérébelleux, une attaque cérébrale, une occlusion des artères cérébrales, une hémorragie cérébrale, un infarctus cérébral, une hémorragie intracrânienne, une attaque ischémique et une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Selon les autorités réglementaires, les femmes enceintes ne sont pas censées être vaccinées avec ces piqûres expérimentales. Selon les fabricants, il existe peu de données sur l’utilisation du vaccin à ARNm contre le COVID-19 BNT162b2 chez les femmes enceintes.

Les études de toxicité sur la reproduction animale n’ont pas été achevées et le vaccin n’est donc pas recommandé pendant la grossesse.

Toutefois, le système de déclaration de la carte jaune révèle que certaines femmes enceintes ont contourné ce processus de dépistage et que quatre femmes enceintes ont souffert d’un avortement spontané après la vaccination Pfizer et deux ont subi le même sort après la vaccination avec la version d’AstraZeneca.

Au lieu de freiner cette expérience de vaccination de masse, les régulateurs continuent de minimiser ces lésions et les imputent à l'”âge avancé” ou aux “conditions sous-jacentes” d’un patient. Le gouvernement britannique, à la défense des fabricants de vaccins :

“Une forte proportion des personnes vaccinées lors de la campagne de vaccination jusqu’à présent sont très âgées, dont beaucoup souffriront également de pathologies préexistantes. L’âge avancé et les maladies chroniques sous-jacentes rendent plus probable l’apparition d’effets indésirables fortuits, surtout si l’on considère les millions de personnes vaccinées. Il est donc important que nous examinions attentivement ces rapports afin de distinguer les effets secondaires possibles des maladies qui se seraient produites indépendamment de la vaccination”.