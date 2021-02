Scandale: Jugées incompréhensibles, les pièces de Molière seront réécrites pour les jeunes

«La langue de Molière a vieilli et son humour est daté». Dix jeunes auteurs francophones ont été invités à «moderniser», en les réécrivant, des pièces de Molière, jugées trop compliquées à comprendre pour les élèves.

En partenariat avec la Comédie-Française, Drameducation - le Centre international de théâtre francophone en Pologne - demande à dix auteurs issus de l’espace francophone d’adapter cinq pièces de Molière pour rendre son œuvre accessible au public contemporain, et notamment à ceux qui apprennent la langue française.

«Il ne s'agit pas de dépoussiérer Molière, mais d'inventer avec lui des pratiques pédagogiques et des nouvelles formes d'écriture dramatique pour les dramaturges d'aujourd'hui», a relativisé, au micro de France Culture, le professeur de littérature des XVIIème et XVIIIème siècles Marc Escola.

Selon lui, cependant, «la langue de Molière a vieilli et son humour est daté».

Qui plus est, l’humour du dramaturge serait devenu trop compliqué et inaccessible à la compréhension des jeunes d’aujourd’hui. «Ce qu'il y a de plus proche de l'humour de Molière aujourd'hui, ce serait peut-être l'humour des youtubeurs», dit-il.

Les références faîtes par Molière font notamment trop écho à la société du XVIIème siècle pour être compréhensibles aujourd’hui, selon Marc Escola.

Une initiative qui fait tradition

Tous les ans, Drameducation organise, dans le cadre du programme 10 sur 10, une résidence d’écriture où, pendant dix jours, dix auteurs composent chacun une pièce de dix pages avec dix personnages, destinée aux professeurs de français à travers le monde. Cette année, le centre a en outre mis sur pied une résidence virtuelle qui s’est achevée le 4 février, précise Sceneweb. Cinq auteurs installés en Belgique, en France, en Guinée et au Québec ont refait cinq autres pièces moliéresques.

La publication de ces œuvres retravaillées est attendue pour le mois de juin et devrait nourrir les festivités de son 400e anniversaire, en 2022.