Semaine 6 de 2021: Les vrais chiffres montrent un taux d’incidence de seulement… 2/100.000 (données Sentinelle)

Voici les derniers résultats du réseau Sen.ti.nelles (700 généralistes et 74

pédiatres libéraux) : le taux d’incidence du Sars-CoV-2 de la 6e semaine de 2021 est de… 2 cas/100.000, en chute, et non de 250-300 comme l’affirme le gouvernement pour terroriser tout le monde ! Un seul patient a été hospitalisé en semaine 5, oui 1 seul patient ! Ce chiffre nous donne environ 1379 nouveaux cas pour toute la semaine 6, ce qui représente 197 par jour dans toute la France et non les 25.000 cas annoncés sur les médias-mensonges !

Rappelons que le taux de Sen.ti.nelles correspond aux vrais malades symptomatiques rencontrés dans 774 cabinets médicaux du territoire et testés.

Pourtant certains morticoles inconscients et irresponsables continuent de parler de 3e reconfinement… à longueur de journée sur les plateaux télé ! À quoi rime ce cirque médiatique avec la complicité de professionnels de la santé complices ?

On imagine qu’AFP Factuel va encore demander à Facebook de censurer cette publication qui est pourtant claire et officielle d’autant que les données sont consolidées depuis 3 mois ! Nous n’excluons pas de déposer plainte contre cette censure dans un futur proche si l’AFP continue de mentir et de censurer sans aucune raison ni autorité.

Vu ici