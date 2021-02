Traiter et prévenir le Covid, c'est possible : l'ivermectine pour sauver la planète ?

BIBLIOGRAPHIE 1 - C.Bernigaud et col : Bénéfice de l’ivermectine : de la gale à la covid19 un exemple de sérenpidité. Annales de Dermatologie et de Vénérologie ; Dec 2020 ; Vo 147 ,issue 12 ; p A194 2 - Kylie Wagstaff : Lab experiments show anti-parasitic drug, Ivermectin, eliminates SARS-CoV-2 in cells in 48 hours. Monash Biomedicine Discovery Institute. A avril 2020 3- Testimony of Pierre Kory, MD Homeland Security Committee Meeting: Focus on Early Treatment of COVID-19 December 8, 2020 4 - https://ivermectine-covid.ch Revue des données sur l’efficacité de l’ivermectine pour la COVID-19 5 - https://ivmmeta.com Covid Analysis , November 26, 2020 (Version 11, January 4, 2021) 6 - Stefanie Kalfas et col : The therapeutic potential of ivermectin for Covid-19 : a systematic review of mecanism and evidence . Med RXiv 4 decembre 2020 7 – Changjie Lv et col : L’Imervectine inhibe l’ADN polymérase UL42 du virus de la pseudorage dans le noyau et la prolifération du virus in vitro et in vivo. Recherche antivirale novembre 2018 ; vol 159, 55-62 8 - Leon Caly et col : The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research. Juin 2020 ; Vol 178, 104787 9 - Hector Carvallo et col : Protocolo: https://www.cadenanueve.com/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-IVERCAR-Sinopsis-y-Resultados.pdf 10 – Pierre Kory, Debriefing France Soir 10.12.2020 11 - https://c19ivermectin.com : résultats de 45 études, dont 29 humaines et 27 positives 12 - Martin D.Hellwig, Anabela Maia : A COVID-19 prophylaxis? Lower incidence associated with prophylactic administration of ivermectin. International Journal of Antimicrobial Agents , 28 novembre 2020, 106248 13 - Waheed Shouman : Use of Ivermectin as a Prophylactic Option in Asymptomatic Family Close Contacts with Patients of COVID-19 https://clinicaltrials.gov/ProvidedDocs/61/NCT04422561/Prot_SAP_000.pdf 14 - Ahmed Elgazzar : Efficacity and Ssafety of Ivermectin for treatment and prophylaxis of Covid-19 pandemic. https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v2 15 - Paul MARIK : EVMS Covid 19 Management protocol, an overview of the MATH+ and I-MASK Protocols. 17 décembre 2020 . : https://www.evms.edu/covid-19/medical_information_resources/ 16 -Mike Bray et col : Ivermectin and COVID-19: A report in Antiviral Research, widespread interest, an FDA warning, two letters to the editor and the authors' responses. Antiviral Res . 2020 Jun; 178: 104805