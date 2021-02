Un médecin de 36 ans meurt après une deuxième dose de vaccin COVID

Les médias ont attribué la mort du Dr Barton Williams au syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-A) causé par une COVID asymptomatique, bien qu’il n’ait jamais été testé positif pour le virus.

L’équipe de défense de la santé des enfants Le 12 février 2021

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enquêtent sur la mort d’un médecin de 36 ans au Tennessee, décédé le 8 février, environ un mois après avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin COVID.

Selon les médias, le Dr Barton Williams est mort de la forme adulte du syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-A), une maladie causée par l’attaque du système immunitaire contre l’organisme, entraînant une défaillance de plusieurs organes. Le MIS-A est considéré comme extrêmement rare.

Le Daily Memphian et d’autres sources d’information ont rapporté que les personnes impliquées dans l’enquête pensent que Williams a développé le MIS-A en réponse à un cas asymptomatique de COVID-19, et non au vaccin.

Le Dr Stephen Threlkeld, un spécialiste des maladies infectieuses qui a traité Williams et qui travaille avec le CDC pour enquêter sur le décès, a déclaré à une filiale de Memphis ABC News que Williams avait été testé négatif pour le COVID pendant son séjour à l’hôpital et que Williams lui avait dit qu’à sa connaissance, il n’avait pas le virus.

Cependant, M. Threlkeld a déclaré que les tests ont révélé « deux types d’anticorps dans le système de Williams – un type d’anticorps qui résulte d’une infection naturelle par le COVID, et un second type d’anticorps provenant du vaccin ».

A la question de savoir si le vaccin, plutôt qu’un cas asymptomatique de COVID, aurait pu provoquer le développement de MIS-A chez Williams, M. Threlkeld a répondu : « Tous ceux qui ont eu [MIS-A], ont eu l’infection. Aucun cas n’a encore été publié concernant une personne ayant été vaccinée dans le passé et pour laquelle ce problème a été documenté ».

Threlkeld a également déclaré : « Ce n’est pas une raison pour ne pas se faire vacciner. C’est une raison pour se faire vacciner, parce que seules les personnes qui ont eu l’infection ont eu ce problème ».

Mais Lyn Redwood, RN, MSN, présidente émérite de Children’s Health Defense, a remis en question les conclusions préliminaires qui excluaient le vaccin au profit d’une réaction rare à un cas asymptomatique de COVID.

Mme Redwood a mis en avant des recherches qui décrivent les associations temporelles entre la maladie de Kawasaki (KD), une maladie qui présente des symptômes similaires à ceux de la MIS-C, tels que des fièvres élevées, des éruptions cutanées et une inflammation des vaisseaux sanguins, et une grande variété de vaccins, dont l’hépatite A et B, le rotavirus, la grippe, le DPT ou le DTaP, les vaccins anti-pneumococciques et la fièvre jaune.

« Les scientifiques qui ont étudié les « caractéristiques distinctives du système immunitaire » des enfants atteints de la maladie de Kawasaki, une maladie très similaire à la MIS-C, reconnaissent que la « stimulation antigénique » déclenchée par les vaccins et autres produits biologiques a la capacité de créer une « interférence immunologique », a déclaré M. Redwood. « Est-il possible que les MIS-C et MIS-A soient le résultat d’une « amorce pathogène », un mécanisme que d’autres chercheurs décrivent par euphémisme comme un « renforcement immunitaire » ?

« L’amorçage de l’agent pathogène peut se produire lorsque les protéines des vaccins viraux sont si similaires (« homologues ») aux protéines humaines qu’elles déclenchent ensuite des réactions d’auto-immunité ou d’hypersensibilité incontrôlables telles que le syndrome de choc et l’anaphylaxie retardée », a déclaré M. Redwood.

Comme l’a rapporté M. Redwood en début de semaine, les recherches ont montré que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 seule – sans le virus – est un puissant inducteur de dysfonctionnement endothélial, ce qui suggère que « les manifestations du syndrome de choc COVID-19 chez les enfants peuvent être au moins partiellement attribuées à son action ».

Le MIS-C, la version infantile du syndrome inflammatoire multisystémique, est également rare, mais plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Les enfants atteints du MIS-C présentent souvent des symptômes similaires à ceux de la maladie de Kawasaki.

Dans son article du 10 février, Mme Redwood fait référence à un commentaire public soumis en décembre à la Food and Drug Administration américaine par le Dr J. Patrick Whelan, un rhumatologue pédiatrique, qui met en garde contre le risque que les vaccins à ARNm conçus pour créer une immunité contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 ne provoquent des accidents.

Les vaccins Pfizer et Moderna, les deux seuls à ce jour à avoir été approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, utilisent tous deux la technologie de l’ARNm.

La formation de Whelan (à Harvard, au Texas Children’s Hospital et au Baylor College of Medicine) comprend des diplômes en biochimie, en médecine et en rhumatologie. Pendant 20 ans, il a travaillé comme rhumatologue pédiatrique. Il se spécialise actuellement dans le traitement des enfants atteints du syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C), qui a été associé à des infections à coronavirus.

Dans ses commentaires à la FDA, M. Whelan a écrit :

« Je suis préoccupé par la possibilité que les nouveaux vaccins visant à créer une immunité contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 aient le potentiel de causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins d’une manière qui ne semble pas être actuellement évaluée dans les essais de sécurité de ces médicaments potentiels ».

Whelan faisait référence au fait que les vaccins à ARNm fonctionnent en incorporant le schéma génétique de la protéine de pointe clé à la surface du virus dans une formule qui – lorsqu’elle est injectée à l’homme – ordonne à nos propres cellules de fabriquer la protéine de pointe.

En théorie, l’organisme fabriquera alors des anticorps contre la protéine de pointe pour protéger contre l’infection par le SRAS-CoV-2.

« Le problème avec ce scénario », a déclaré M. Redwood, « est que la protéine de pointe seule – que les vaccins à ARNm donnent l’ordre au corps de fabriquer – a été impliquée comme une cause clé d’accident et de décès dans les infections COVID-19 ».

Sur la base des recherches menées jusqu’à présent, M. Redwood a déclaré qu’il est très probable que certains receveurs de vaccins à ARNm à base de protéines de pointe présentent les mêmes symptômes et accidents que ceux associés au virus.

Toujours selon M. Whelan, « le potentiel de causer des lésions microvasculaires (inflammation et petits caillots sanguins appelés microthrombus) au cerveau, au cœur, au foie et aux reins… n’a pas été évalué dans les essais de sécurité ».

L’année dernière, des chercheurs canadiens ont identifié la maladie de Kawasaki comme une « maladie d’intérêt » pour la surveillance de l’innocuité des vaccins pédiatriques, en citant les rapports en cours sur la maladie de Kawasaki aux systèmes passifs de surveillance des effets indésirables après la vaccination (AEFI).

Deux études – l’une menée à Singapour et l’autre aux États-Unis – ont mis en évidence une association entre le vaccin conjugué antipneumococcique 13-valent (PCV13) et la maladie de Kawasaki :

Les chercheurs de Singapour ont examiné tous les jeunes enfants (moins de deux ans) hospitalisés pour la maladie de Kawasaki dans leur hôpital entre 2010 et 2014, en tenant compte des enfants chez qui la maladie de Kawasaki est apparue dans le mois suivant la vaccination par le PCV13. Dans un article paru dans Nature en 2019, les auteurs ont nié toute augmentation du risque global, mais ont signalé « un risque environ deux fois plus élevé de maladie kystique complète dans l’intervalle de 28 jours suivant la réception de la première dose de PCV13 ». Les chercheurs ont conclu par un appel « urgent » àconfirmer leurs conclusions.

L’étude américaine, une analyse de la liaison de données sur la sécurité des vaccins de 2013 réalisée par les chercheurs de Kaiser Permanente dans huit organismes de soins gérés, a également examiné les enfants de deux ans et moins, comparant ceux qui ont reçu le PCV13 de 2010 à 2012 aux enfants du même âge qui ont reçu le vaccin Prevnar-7 (PCV7) au milieu des années 2000. Pour les nourrissons et les enfants en bas âge vaccinés par le PCV13, la probabilité de développer une maladie coronarienne était 1,94 fois plus élevée que pour ceux qui avaient reçu le PCV7 – ce qui représente une fois de plus un résultat qui mérite d’être « approfondi ».

source:http://www.cielvoile.fr/