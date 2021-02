Une nouvelle étude du Dr Steven Quays star de la médecine, conclut que le Sars-CoV-2 provient d'un laboratoire

Ce 29 janvier 2021, dans un article publié par le Dr Steven Quay, MD, PhD., le PDG d'Atossa Therapeutics, conclut «une analyse bayésienne conclut au-delà d'un doute raisonnable que le Sars-CoV-2 ne soit pas une zoonose naturelle, mais plutôt un dérivé de laboratoire. ». Rapporté par PrNewswire



L'article fait 193 pages et peut être téléchargé à partir de Zenodo, un dépôt général en libre accès géré par le CERN et une courte vidéo explicative est mise en ligne.



Le but de l'analyse était de déterminer l'origine du SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. Commençant avec une probabilité de 98,2% qu'il s'agissait d'un saut zoonotique de la nature avec seulement 1,2% de probabilité qu'il s'agissait d'une évasion de laboratoire, vingt-six faits et preuves différents et indépendants ont été examinés systématiquement. La conclusion finale est qu'il y a une probabilité de 99,8% que le Sars-CoV-2 provienne d'un laboratoire et seulement une probabilité de 0,2% qu'il provienne de la nature.



«Comme beaucoup d’autres, je suis préoccupé par ce qui semble être des conflits d’intérêts importants entre les membres de l’équipe de l’OMS et les scientifiques et médecins en Chine et à quel point cela empêchera un examen impartial de l’origine du SARS-CoV-2», a déclaré Dr Quay.



«En ne prenant que des preuves scientifiques disponibles publiquement sur le SARS-CoV-2 et en utilisant des estimations très prudentes dans mon analyse, je conclus néanmoins qu'il ne fait aucun doute raisonnable que le SARS-CoV-2 s'est échappé d'un laboratoire. Les preuves supplémentaires de ce qui semble être des séquences génétiques de vaccins adénovirus dans des échantillons de cinq patients de décembre 2019 et séquencées par l'Institut de virologie de Wuhan nécessitent une explication. Vous verriez ce genre de données dans un essai de provocation vaccinale, par exemple. J'espère que l'équipe de l'OMS pourra obtenir des réponses à ces questions. »



Le Dr Steven Quay a publié plus de 360 ​​contributions à la médecine et a été cité plus de 10 000 fois, le plaçant dans le top 1% des scientifiques du monde entier. Il détient 87 brevets américains et a inventé sept produits pharmaceutiques approuvés par la FDA qui ont aidé plus de 80 millions de personnes. Il est l'auteur du livre à succès sur la survie à la pandémie, Restez en bonne santé : Le guide d’un médecin pour survivre le Coronavirus.



Pour aider à trouver la vérité et obtenir des commentaires sur les méthodologies utilisées et les conclusions tirées dans cet article, une copie de prépublication de ce document a été envoyée à vingt-six scientifiques dans le monde, y compris les chercheurs de l'OMS actuellement à Wuhan, Wuhan Institute of Virology scientifiques, ainsi que d’autres virologues de premier plan.



Rappelons qu’en mai 2020 le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, avait fait une déclaration identique avant de se faire lyncher par les médias.



Le Pr Tritto publiait un livre « La chimère qui a changé le monde » début aout 2020 confirmant cette thèse.



En juillet, le Pr Montagnier et le mathématicien Jean-Claude Perez avaient une publication à ce sujet acceptée dans une revue scientifique évaluée par les pairs.



En outre, Luc Montagnier s’était confié au micro de Richard Boutry dans l’émission "le défi de la vérité", confirmant ses déclarations de mai 2020.





Source: France Soir