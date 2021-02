Vaccin en Israël : des chiffres troublants !

TRIBUNE Depuis quelques semaines, les grands médias annoncent monts et merveilles avec la vaccination en Israël.

Le 15 février dernier, par exemple :

Ou encore plus récemment, le 20 février :

Dans cette dernière « étude », on annonce même « un vaccin efficace à 98,9 % pour prévenir la mort ». Si c’était vrai, ce serait formidable.



Mais il ne faut pas s’arrêter à ces grands titres. Car ils reposent sur des études réalisées par des organisations en flagrant conflits d’intérêts : les autorités israéliennes et Pfizer. Pour Pfizer, si l’expérience israélienne se montre décevante, c’est un manque à gagner d’au moins 15 milliards d’euros (son chiffre d’affaires vaccinal prévu pour 2021) !Pour les autorités israéliennes, à quelques semaines des élections, il est crucial de montrer que le plan de vaccination est un succès éclatant, plutôt qu’un échec.

Ils ont donc tout intérêt à manipuler les statistiques pour les présenter sous leur meilleur jour. N’oublions jamais cette vérité du démographe Alfred Sauvy : « Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire ».

Donc il est urgent de regarder les faits sous un autre angle.

Regardez ces graphiques – voyez-vous un succès éclatant ? Si le vaccin avait vraiment une efficacité aussi spectaculaire, cela devrait se voir comme le nez au milieu de la figure. Je rappelle que Israël est le pays qui a le plus largement vacciné, de très loin. La vaccination généralisée a commencé mi-décembre, il y a plus de 2 mois. Aujourd’hui, environ 90 % des plus de 70 ans ont été pleinement vaccinés, avec deux doses. Donc, la quasi-totalité des plus de 70 ans sont censés être « protégés » (depuis plus d’un mois pour la plupart). C’est important, car je rappelle que 90 % des morts de la Covid-19 ont plus de 70 ans.

Donc si 90 % des plus de 70 ans sont vaccinés ; et si les plus de 70 ans représentent 90 % des décès... eh bien on devrait assister à une chute drastique du nombre de morts !

Si le vaccin était efficace, on ne devrait quasiment plus avoir de morts en Israël.

C’est mathématique : avec un vaccin soi-disant efficace à 98 % contre la mortalité, il devrait y avoir environ 80 % de moins de morts (98 % x 90 % x 90 %).

Le problème est qu’on ne constate pas cette chute drastique du nombre de décès en Israël.

Voici la courbe des morts de la Covid-19 en Israël, depuis le 1er décembre (je rappelle que la vaccination a commencé le 19 décembre) :

On remarque d’abord que, pendant un mois et demi après le début de la vaccination, la mortalité n’a pas arrêté d’augmenter, malgré un confinement strict tout le mois de janvier.

Puis, début février, la mortalité a enfin commencé à reculer.Mais cette diminution est-elle due aux vaccins ? Ou bien à la dynamique naturelle de l’épidémie ?

Pour en avoir le cœur net, regardons ensemble l’évolution dans des pays qui n’ont pas ou peu vacciné, sur la même période.



Voici l’évolution du nombre de morts en Afrique du Sud (ce pays où règne le soi-disant terrible variant sud-africain) :

La mortalité chute à peu près de la même manière, au même moment.

Voici la situation en Irlande, qui a vacciné dix fois moins qu’Israël :

Ou au Portugal, qui a très peu vacciné également :

Même dynamique en Suède, qui n’a jamais confiné (et peu vacciné) :

Vous voyez à quel point les courbes se ressemblent ? Il n’y a pas de différence évidente entre Israël et ces pays qui n’ont pas ou peu vacciné ! Et que dire des voisins d’Israël ?

Voici la courbe de mortalité en Palestine (sans vaccin), juste à côté d’Israël :

Et au Liban (sans vaccin non plus) :

Au Liban comme en Israël, la mortalité a augmenté en janvier… pour reculer en février.

Il est donc très difficile d’affirmer que les vaccins sont la cause du recul de la mortalité en Israël.

Ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis est encore plus troublant. Les Émirats sont le deuxième pays au monde à avoir vacciné massivement sa population, très loin devant le Royaume-Uni.

Les Émirats ont déjà administré 5 millions de doses, pour 10 millions d’habitants.



Et le résultat sur la mortalité est… comment dire :

La mortalité n’a pas arrêté d’augmenter depuis le lancement du programme de vaccination (le 5 janvier) !

Même phénomène étrange à Gibraltar, petit territoire britannique qui a vacciné encore plus massivement qu’Israël : alors qu’il n’y avait eu que 10 décès Covid au total en 2020, Gibraltar a déploré 44 morts Covid en deux semaines, en pleine campagne vaccinale.

Ce qu’on peut en conclure (prudemment) - attention : je ne dis pas que ces courbes sont une preuve, dans un sens ou dans un autre :

Je dis simplement trois choses :