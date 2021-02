YouTube annule la possibilité, pour une série de médias indépendants, d’être rémunérés

La plateforme de partage de vidéos YouTube, qui appartient à Google, vient d’empêcher de nombreux comptes de médias indépendants d’être rémunérés, une escalade brutale dans une campagne de plus en plus intense contre les médias alternatifs en ligne.

Les commentateurs progressistes Graham Elwood, The Progressive Soapbox, The Convo Couch, Franc Analysis et Cyberdemon531 ont tous été informés par YouTube que leurs vidéos ne sont plus autorisées à être rémunérées grâce aux différentes fonctions de monétisation de la plateforme, tout comme Ford Fisher, un freelance respecté qui filme les manifestations politiques américaines. Aucune explication n’a été fournie pour cette décision, si ce n’est la vague affirmation selon laquelle « votre chaîne n’est pas conforme aux politiques de notre programme de partenariat YouTube » en raison de « contenu préjudiciable ».

Vous avez détruit ma chaîne sans explication légitime quant à la raison de

cette décision. Franchement, il n’y a littéralement aucun contenu « préjudiciable »

sur ma chaîne. C’est une erreur radicalement mauvaise qui doit être corrigée.

Comme toutes les grandes plateformes en ligne, la procédure d’appel de YouTube est notoirement opaque et sans obligation de rendre des comptes. Ces comptes pourraient rester hors financement pendant des mois, voire pour toujours, sans aucune explication claire. Ford Fisher, qui a déjà été dans cette situation, a déclaré sur Twitter que son compte est resté interdit de financement pendant sept mois avant que YouTube ne revienne sur sa décision.

« La dernière fois que vous avez bloqué la possibilité de rémunérer ma chaîne, cela a duré sept mois. Je n’ai pas supprimé un seul élément du contenu. Vous avez admis que vous aviez tort. Je vous pardonne. Mais, s’il vous plaît, ne recommencez pas », a tweeté Fisher.

« Plus de superchats, plus de revenus publicitaires, plus d’argent sur YouTube », a tweeté Elwood, qui a aussi dit « Je vais m’entretenir avec mes avocats plus tard dans la journée ».

Jonathan Mayorca, du Convo Couch, a tweeté la notification qu’il a reçu de YouTube et qui indiquait comme raison « Contenu préjudiciable : Contenu qui se concentre sur des questions controversées et qui est préjudiciable aux téléspectateurs », ajoutant qu’aucune vidéo ou sujet spécifique n’était nommé. Personne ne semble avoir la moindre idée de ce que YouTube entend par « préjudiciable » ou « controversé » et pourquoi la chaine les mentionne ensemble, comme si ces deux choses étaient liées ou synonymes d’une manière ou d’une autre.

YouTube a fourni des modèles de réponses disant « Nous recommandons d’apporter les modifications nécessaires à votre contenu et de faire une nouvelle demande dans les 30 jours » tout en refusant de préciser quelles sont ces « modifications nécessaires ».

En ce qui me concerne, je peux dire avec une certitude absolue que je ne pourrais pas créer du contenu à un rythme aussi rapide si je ne gagnais pas assez d’argent pour le faire à plein temps. La vie est bien trop exigeante, avec beaucoup trop de choses à faire, pour que je puisse maintenir une production quotidienne ; être financièrement bloquée et devoir trouver un autre emploi m’obligerait à faire une vidéo par semaine, pendant mon temps libre, si c’est le cas. Tous ceux qui travaillent à plein temps dans les médias indépendants le savent, tout comme les puissants, qui ne cessent d’intensifier la campagne pour faire taire tous ceux qui n’ont pas franchi les portes des médias ploutocratiques.

Ce blocage financier est de la censure. Les gens ont eu l’occasion de se consacrer à la création de médias en dehors de l’appareil de contrôle des institutions d’information appartenant aux milliardaires, ce qui est sans doute la plus importante vocation que l’on puisse se donner dans notre monde actuel, et ils ont construit leur vie autour de leur capacité à le faire. Aujourd’hui, on leur enlève cette capacité ; on leur enlève leur travail au sens propre. On leur a offert une raison de penser qu’ils seraient capables de gagner leur vie en faisant un travail très important, et puis on leur donne un coup de poing qui équivaut à de la censure politique.

Cette tendance est en constante augmentation depuis des années. La population est concentrée sur d’énormes plateformes monopolistiques de médias sociaux offrant une démocratisation de l’information où votre voix peut être entendue, puis ces plateformes procèdent à la censure d’une quantité croissante de discours politiques, en coordination avec le gouvernement américain.

Après avoir passé la semaine dernière à critiquer le retrait par

@TeamYouTube de mes images du 6 janvier, ils viennent de

démonétiser mon ENTIÈREMENT MON CANAL.

Ils disent que je produis « du contenu qui se concentre sur des questions

controversées et qui est préjudiciable aux téléspectateurs »

Si la démocratisation de l’information en ligne est bloquée et que les médias grand public sont à nouveau seuls à prétendre montrer ce qui est réel et vrai, les gens seront empêchés de penser, et forcés à agir et voter en fonction de ce que leur disent ces institutions médiatiques ploutocratiques qui les ont déjà trompés à chaque guerre et manipulés pour qu’ils acceptent le statu quo, depuis des générations.

Si la porte est fermée à la possibilité d’une rébellion de la base de l’information contre l’hégémonie narrative de nos dirigeants, nous resterons condamnés à poursuivre la même trajectoire écocide et homicide que ces bâtards nous force à suivre, jusqu’à sa conclusion inévitable. Il faut y résister.

source : https://caityjohnstone.medium.com

traduit par Wayan, relu par Jj pour le Saker Francophone

via https://lesakerfrancophone.fr/