Actuellement, le nombre des passages aux urgences sous la moyenne des quatre dernières années

Les chiffres finissent par parler : tout ça pour ça ?

Dans un document obtenu par FranceSoir, "Bulletin quotidien Ile de France du 22 mars 2021" nous pouvons vérifier les données de surveillance des urgences hospitalières au travers d’un échantillon d’établissements

Les établissements mesurés sont Bichat - Cochin - Croix St Simon - HEGP - Lariboisière - Pitié S. - St Louis - Tenon - Coulommiers - Marne-la-Vallée - Melun - Provins - Parly II - Poissy - Rambouillet - Arpajon - Juvisy - A. Béclère - Antony - A.Pare - CHCN - L.Mourier - Avicenne - HPSSD - J.Verdier - St Denis - Bicêtre - CHIC - CHIV - Henri Mondor - Eaubonne - Gonesse - Pontoiseclose

Suivi de l’activité des urgences adultes

Ce document de quatre pages mesure l’évolution des passages aux urgences des 15-75 ans avec quatre courbes. La courbe du nombre de passage aux urgences, la moyenne des quatre dernières années et l’intervalle de l’activité attendue, en borne inférieure et borne supérieure. On peut voir que depuis le 23 février, l’activité est inférieure à la moyenne des quatre dernières années et suit la borne inférieure de l’activité attendue pour les adultes de 15-75 ans